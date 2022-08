Vindmølleejer: - Vi tjener urimelig meget

Jørgen Skovgaard er en meget usædvanlig forretningsmand. Han bryder sig slet ikke om, at hans firma i øjeblikket tjener rigtig mange penge. Den 64-årige vestjyde ejer så mange vindmøller og solcelleparker, at de tilsammen producerer 1,5 procent af Danmarks elforbrug.

De rekordhøje priser på strøm gør, at hans selskab henter overskud som aldrig før, og som han aldrig nogensinde havde forestillet sig, skriver Fagbladet 3F.

Men Jørgen Skovgaard håber, at taksten på el snart falder drastisk. Han drømmer om, at krigen i Ukraine slutter, og gassen flyder i store mængder igen. Han har ondt af danskere med mindre indkomster, som skal betale den høje pris for strøm.

- Jeg kan godt se, at det ikke er rimeligt, at vindmølleejere tjener så mange penge. Jeg var gerne fri for det, siger Jørgen Skovgaard.

Den vestjyske energi-entreprenør fører sig på ingen måder frem. Han vil helst leve ubemærket og i stilhed. Han bor stadig på den gård ved Lemvig, hvor han som ung begyndte at have svin i staldene. Midt i 1980’erne så han en idé i vindmøller, men det allerførste projekt kunne han ikke låne penge til. Senere kom han i gang, og siden er det gået stærkt.

Skovgaard Energy havde i fjor et overskud på over 80 millioner kroner. Det var knap en fordobling i forhold til året før, hvor det lå på 43 millioner kroner.

Jørgen Skovgaard vil ikke spå om overskuddet i år. Men han indrømmer, at det nok kommer langt over 100 millioner kroner.

Selskabet har vindmøller og andre aktiver for over 1,1 milliarder kroner og har lånt mere end en halv milliard. Men tilbage er en egenkapital på 441 millioner kroner.

- Jeg er ked af, hvis jeg bliver udstillet som én, der skovler penge ind i øjeblikket. Jeg er uskyldig i, at priserne på el er steget så meget. Vi får heller ikke selv hele gevinsten. Ved nogle af møllerne har vi solgt strømmen på langtidskontrakter til for eksempel 19 øre pr. kilowatt-time. Så er det andre, der scorer gevinsten, siger han.

Mange energivirksomheder rundt om i verden tjener voldsomt mange penge i øjeblikket. Danske Ørsted har også opjusteret forventningerne til årets overskud. Det skyldes blandt andet selskabets havvindmøller.

Også oliefirmaer tjener gigantiske summer. Det har rundt om i verden ført til tanker om at indføre ekstra beskatning af de overnaturlige overskud. Jørgen Skovgaard synes, det er rimeligt med større beskatning af sort energi. Det vil sætte yderligere pres på at komme væk fra olie og gas.

- I vores selskab investerer vi alt, hvad vi tjener, i grøn omstilling. Det er vigtigt at fjerne Europas afhængighed af Rusland og de arabiske sheiker. Vi er i gang med flere projekter, som vil skabe flere arbejdspladser. Hvis vi skal betale mere i skat, så begrænser det vores muligheder for at investere i grøn omstilling, advarer Jørgen Skovgaard.

Nogle mener, at indtægten ved en ekstra skat skal bruges til at give tilskud til de borgere, der er presset af de høje energipriser. Her har Jørgen Skovgaard en klar holdning:

- Man bliver som samfund nødt til at støtte de borgere, der er bragt i vanskeligheder af energipriserne, siger Jørgen Skovgaard.