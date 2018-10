Vindmøllefirma lukker ned: 100 medarbejder fyres

Det var en trist nyhed, der torsdag ramte medarbejderne hos Aluwind i den midtfynske by Ringe.

Årsagen er, at virksomheden har besluttet at lukke sin danske afdeling og rykke produktionen til Kina og Polen i stedet. Det betyder samtidig, at 100 medarbejdere er fyret.

Det skriver TV2 Fyn.

Aluwind oplyser i en pressemeddelelse, at nedlukningen af produktionsvirksomheden i Ringe skyldes et stigende konkurrencepres, faldende priser og udsving i markedsbehov, der har gjort det vanskeligt at opretholde profitabilitet i driften.

Virksomheden har foruden USA i forvejen produktion i Kina og Polen, og ifølge Aluwind er den bedste løsning at samle produktionen i de to sidstnævnte lande:

- For at sikre Aluwinds position i et stærkt konkurrencepræget marked vælger vi nu at lukke den danske produktion og styrke vores set-up ved at samle produktionen til det europæiske marked på vores fabrikker i Polen og Kina, lyder det endvidere i pressemeddelelsen.

Skal nok finde nye jobs

Den danske afdeling lukker dog ikke helt. I fremtiden vil der stadig være 15 mand tilbage på kontoret.

- De tilbageværende medarbejdere vil være beskæftiget indenfor salg, logistik og i koncernfunktioner. Efter mere end 10 år med produktion i Danmark er det naturligvis meget trist at tage afsked med så mange dygtige og dybt engagerede danske medarbejdere, skriver virksomheden i pressemeddelelsen.

Ifølge TV2 Fyn skal de nu fyrede medarbejdere ikke hænge for længe med mulen. Således vurderer både tillidmanden ved Aluwind, Thomas Kantstrup og Freddy Knecht, der er afdelingsformand hos Metal Sydfyn, at der nok skal være jobs at finde.

