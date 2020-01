Vindmøller får Frede til at flytte

Den ti måneder gamle labrador Zita løber glad rundt om benene på Frede Jacobsen, mens han kigger på det hus, han har boet i siden, han var dreng.

Her er hans tre børn født, og her driver han sit landbrug. Han har valgt at tage imod en erstatning fra Vattenfall, som ejer vindmølleparken, hvor møllerne i Brovst nu bliver dobbelt så høje.

– Det var en rigtig svær beslutning, for vi har jo været her altid, men jeg er for grøn energi, og her er jo vindmøller i forvejen, siger han til Ekstra Bladet.

Han beholder jorden og udhusene, men når de 150 meter høje møller kommer op, skal stuehuset rives ned.

– Vi ved ikke, hvor vi vil flytte hen endnu. Måske til Blokhus, det er jo der, de gamle flytter hen, griner han.

Ikke generet af vindmøller

På nabogården har de også takket ja til at flytte mod en hemmelig sum.

Ulrik og Hanne Frost flytter også væk, når mega-møllerne bliver sat op. Foto: René Schütze

Ud over erstatningen for huset får Ulrik og Hanne Frost 4,3 millioner før skat for hver af de to vindmøller, der efter planen skal stå på deres jord.

Alligevel var de ikke sikre på, at de ville tage imod tilbuddet.

– Min første reaktion var, at det kan de da ikke mene. Det er jo vores hjem. Vi har boet her i 35 år, fortæller Hanne.

– Vi er ikke generet af de vindmøller, der står der nu, så det tror vi heller ikke, vi ville blive af de nye, selvom de er større, tilføjer Ulrik.

- Det har været en svær beslutning at flytte, men jeg er for grøn energi, siger Frede Jacobsen. Foto: René Schütze

I de stalde, der snart står tomme, har landmandsparret køer og slagtekalve.

– De græsser lige her ved møllerne, og vi har aldrig haft problemer med dyrene overhovedet, fortæller Hanne.

Den langtrukne debat om vindmølleparken ville hun gerne have været foruden.

– Det er træls, at der lige pludselig er splid mellem gamle naboer. Der er nok lidt misundelse i det, for vi får jo noget erstatning, og det er der andre, der ikke gør. Men det er jo ikke en drøm at skulle flytte fra sit hus. Det havde vi aldrig troet, at vi skulle.

