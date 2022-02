Vindmøller lukker og slukker af sig selv når det stormer

Fredag aften og natten til lørdag er der udsigt til, at den sydlige del af Jylland, Fyn, Sjælland og Bornholm kan blive ramt af stormen Nora.

Det kan betyde, at vindmøller til lands og til vands i de berørte områder lukker og slukker.

Møllerne har en indbygget mekanisme, der får dem til at lukke og slukke, når de over en periode måler vindstød af stormstyrke.

Det oplyser elmarkedschef Søren Klinge fra brancheorganisationen Wind Denmark, der repræsenterer vindmølleejere og mølleproducenter.

- Den enkelte mølle stopper, når vinden kommer op over 25 meter i sekundet. Det sker helt automatisk for at sikre, at belastningen af møllen ikke bliver for stor, siger han.

Når vindmøllen lukker ned, sker det ud fra et sikkerhedshensyn, tilføjer han.

- Grunden til at møllen lukker ned, er at den beskytter sig selv. Der er grænser for hvor høj belastning, en mølle kan håndtere, siger Søren Klinge.

Der skal mere end et enkelt vindstød af stormstyrke til, før den enkelte mølle lukker og slukker for elproduktionen.

Først når møllen over en periode registrerer, at vindstyrken som gennemsnit er nået op over 25 meter i sekundet, bliver vingerne blokeret, og produktionen indstilles.

Det er ifølge elmarkedschefen en international standard, der gælder møller, der er opstillet både til lands og til vands.

I Danmark er der opstillet 6297 vindmøller til lands og til vands.

Der hvor det ikke stormer, fortsætter produktionen uhindret.

- Det er meget sjældent, at det blæser over 25 meter i sekundet over hele landet samtidig. Så derfor er det også meget sjældent, at alle møller lukker samtidig.

- Der er det en fordel, at vi har vindmøller spredt ud over hele landet, siger elmarkedschefen.

Det er det statslige Energinet, der ejer elnettet og står for forsyningssikkerheden.

Så når vindmøllerne i en landsdel sætter ud, skal der købes strøm andre steder fra.

- Det er noget, man ved i forvejen ud fra vejrudsigterne og de indmeldinger, der kommer om den forventede produktion.

- Så de udfordringer, der er med udsving, kan man håndtere i god tid i forvejen, siger Søren Klinge.

Da det hele foregår automatisk, behøver vindmølleejerne ikke bruge meget tid på at forberede sig på en storm, som den der er varslet fredag aften og natten til lørdag.

- Man holder selvfølgelig øje med sin mølle og sikrer, at den er i den stand, den skal være. Men ellers er der ikke behov for specielle tiltag.