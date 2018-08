Vindstød af orkanstyrke: Her bliver der store trafikale problemer

Fredag rammer stormen Johanne Danmark.

Med sig har den vindstød af orkanstyrke og derfor risikerer tagsten at blæse ned, og træer kan vælte, oplyser DMI.

Det har fået DSB til at aflyse tog på flere strækninger i Jylland.

Det skriver de på deres hjemmeside.

DSB oplyser, at aflysningerne sker af sikkerhedsmæssige hensyn og gælder i morgen tidlig.

Mange tog aflyst

Det er ikke kun DSB, der har set sig nødsaget til at aflyse tog i Jylland fra morgenstunden. Også Arriva varsler aflysninger.

Neden for kan du se, hvilke strækninger, der bliver berørt:

Esbjerg – Struer: Ingen tog fra fredag morgen og frem til kl.11.00

Struer – Thisted: Ingen tog fra fredag morgen og frem til kl.11.00

Langå – Struer: Ingen tog mellem Viborg og Struer fra fredag morgen og til kl.11.00. Der kører et tog i timen mellem Viborg og Aarhus H

Skanderborg – Skjern: Ingen tog mellem Herning og Skjern fra fredag morgen til kl.11.00. Normal køreplan mellem Herning og Aarhus H.

Esbjerg – Tønder: Der er timedrift på strækningen fra fredag morgen

Aalborg – Frederikshavn: Der er timedrift fredag morgen frem til klokken 08.00, herefter indstilles trafikken til kl.17.00

Vejle – Struer: Ingen tog mellem Struer og Herning fra fredag morgen til kl.11.00

Ingen togbusser

Banedanmark oplyser på sin hjemmeside, at Rejseplanen er i gang med at blive opdateret, og at den vil være opdateret om et par timer, så passagere kan få et overblik over, hvordan netop deres rejse vil være påvirket af stormen.

DSB oplyser, at der ikke indsættes togbusser eller anden erstatningsforbedring.

Broer forventer ikke at må lukkes

Hverken Storebælt- eller Øresundsbroen forventer de store trafikale problemer, når Johanne breder sig ind over landet.

- Vi kan risikere at skulle advare lette køretøjer mod at passere, fortæller trafikchef ved Storebæltsbroen Henning Godtfredsen.

Samme melding kommer fra presseansvarlig for Øresundsbroen, Jens Genders. Han fortæller, at den forventede prognose ved broen til Sverige er vindstød på mellem 15 og 20 meter i sekundet.

- Så længe vi taler under 20 meter i sekundet, er der ingen grund til at lukke broen. Vi skal helt op på 25 meter i sekundet, før broen bliver lukket.

Hos Molslinjen er man heller ikke videre bekymret for, at stormen Johanne bringer aflysninger med sig. Man har dog taget konsekvensen og flyttet en enkelt afgang og ankomst fra Ebeltoft til Århus.

- Ellers er planen, at vi sejler normalt, da vinden ikke er noget, der umiddelbart vil drille os, fortæller PR og Kommunikationschef hos Molslinjen, Jesper Maack.

Vind af orkanstyrke

DMI forventer, at storm med vindstød af orkanstyrke vil ramme især den danske vestkyst. Store dele af det øvrige Jylland kan også blive ramt af kraftig vind.

Meteorologerne forventer storm med op til 25-27 meter i sekundet fra vest med vindstød af orkanstyrke 33-35 meter i sekundet.

Det kan betyde, at tagsten kan blæse ned, og store grene kan knække og spærre tog- og vejstrækninger.

