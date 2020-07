Vindstød af stormstyrke: Her rammer det hårdest

Har man ikke allerede sikret havemøblerne og parasollen, så er der god grund til at skynde sig ud og gøre det i dag.

Søndagens voldsomme blæst har nemlig ingen intentioner om at lægge sig lige foreløbigt.

Særligt i de områder, hvor blæsevejret også var voldsomt i går, skal man holde på hat og briller.

- Der, hvor det kommer til at blæse mest, er i Nordjylland, og det skyldes, at det er et hidsigt lavtryk, som i går og i dag passerer lige nord om landet med den kraftigste vind i Nordjylland, lyder det fra meteorolog ved DMI Klaus Larsen.

- Vi havde i går vindstød af stormstyrke oppe i Jammerbugten, og det er også i dag der, den kraftigste vind kommer.

Skal man med færgen i dag, er der god grund til at tjekke, om afgangen går som planlagt. På eksempelvis Bornholmslinjen er der ændrede afgangstider. Foto: Per Rasmussen

- Hvornår ventes vinden at aftage?

- Vi skal ud på aftenen og natten, før den begynder at aftage lidt. Vi kommer til at ligge med de her op til vindstød af kulingstyrke hele dagen og et pænt stykke ud af aftenen.

- Det er stadigvæk op til en frisk vind fra vest af i morgen, så der er det stadigvæk blæsende. Til gengæld er det ikke med så mange byger, som vi har i dag, forklarer meteorologen.

Hagl og torden skydes med spredehagl

I dag er det nemlig ikke kun blæsevejret, der giver efterårsassociationer.

Byger, byger og atter flere byger er også en del af den ikke særligt sommerlige vejrmenu.

- Der skydes med spredehagl over hele landet i dag, så uanset hvor man er henne, vil man få byger at se, fortæller Klaus Larsen.

- De står også nogen steder rimelig tætte, så man vil nærmest opleve, at der er flere byger, end der er tørvejrsperioder.

- Nogle af dem kan være både med hagl og torden. Men det er også aftagende i løbet af aftenen og natten og bliver pænere i morgen.

