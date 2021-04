Vindstød af stormstyrke: - Vil føles som en novemberdag

Det bliver en kold, våd og blæsende fredag med temperaturer mellem 5-8 grader.

Helt landet vil dog i løbet af dagen få glæde af solen, fortæller vagthavende meteorolog Jesper Eriksen.

- Dagen starter med gråvejr og perioder med regn. I løbet af dagen klarer det op fra nordvest. Så alle får solen at se ud på dagen.

- Det bliver en blæsende dag. Allerede nu blæser det i en frisk vind til kuling fra vest og sydvest med kraftige vindstød.

- Først på eftermiddagen kommer der et vindmaksimum, og det går værst ud over den nordlige del af Jylland, så vi forventer, at vi kan nå op til hård kuling med vindstød op til stormstyrke, siger han.

2. påskedag blev store dele af landet ramt af sne - her i Gilleleje.

På grænsen til varsling

Stormstyrken er lige under nederste kriterie for en varsling. DMI skal varsle, hvis der er stormende kuling i sigte, men vi bevæger os på grænsen, fortæller Jepser Eriksen.

- Hele landet får det blæsende, hvor det føltes som en rigtig novemberdag med blæsevejr. Hvis man skal ud i vejret, vil man opleve vinden som generende, siger meterologen.