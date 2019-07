Vinge knækket af historisk mølle

Efter en periode med varmt og solrigt vejr, er Danmark for alvor blevet ramt af noget, der ligner en forsmag på efterår, og der er således voldsom blæst over landet tirsdag.

Og den kraftige blæst har måske haft en betydning for, at den historiske mølle Ramløse Mølle har mistet én af sine vinger tirsdag eftermiddag.

- Den ene vinge er knækket, og det skal vi have undersøgt årsagen til, siger Paul Plant, der er formand i Ramløse Mølleforening, til Ekstra Bladet.

Han er tirsdag eftermiddag på plads ved møllen sammen med mange andre for at løfte vingerne ned efter ulykken. Han ønsker ikke at spekulere i årsagen til, at vingen er knækket, før det er undersøgt nærmere.

Formanden for mølleforeningen, Paul Plant, var tirsdag selv ude for at se skaderne på møllen. Foto: Allan Andersen

Den nuværende mølle er fra 1908, men vingerne på møllen er fra 2003. Hver vinge er omkring 15 meter lang, fortæller han.

- De burde kunne holde 10 år til, men det har de så ikke gjort. Det er tredje gang, der sker noget med vingerne, siger Paul Plant.

Han fortæller, at der tidligere er trukket vand ind i krydset på møllen, så den var rådnet, men det lader ikke til at være tilfældet denne gang.

- Men træ bliver skørt med alderen, og det er sådan set det, det handler om, siger han.

Holder fast i mølledage

Møllen kørte for at lave mel, da ulykken skete, da der er Mølledag om 14 dage.

- Men vi har en mølle med jalousier, så hvis det blæser meget åbner jalousierne sig, og så kører den langsomt rundt, fortæller han.

Repræsentanter fra Gribskov Kommune er efter ulykken også ude for at se på møllen, som også senere skal besigtiges af en forsikringsmand, idet møllen er forsikret hos kommunen, som ejer den.

Paul Plant vurderer, at der vil gå over et år, før der er kommet nye vinger på møllen, og derfor ser det sort ud de kommende mølledage.

- Vi gennemfører det. Vi kan jo ikke demonstrere, hvordan vi laver mel, som er et af vores helt store tilløbsstykker, men vi har også andre ting. Der er værksteder og gamle traktorer, vi viser. Så det kører vi videre, og så må vi se, hvor mange folk der kommer. Det kunne jo også blive et tilløbsstykke alligevel, at vingen er knækket. Det er jo også spændende. Måske ikke for os, men for andre kunne det godt være, siger han.

Ingen personer kom noget til, da vingen på møllen knækkede.