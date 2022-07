Vingegaard-hyldest fører til afspærring af gader i København

To gader i det centrale København er onsdag ved middagstid blevet spærret for trafik, oplyser politiet.

Indgrebet skyldes det store antal mennesker, der møder frem for at deltage i hyldesten af Jonas Vingegaard, der for nylig vandt cykelløbet Tour de France.

H. C. Andersens Boulevard afspærres mellem Stormgade og Jernbanegade. Og Vesterbrogade lukkes for trafik mellem Bernstorffsgade og Rådhuspladsen.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

Efter ankomsten i et privatfly til Københavns Lufthavn kører cykelrytteren i en kortege mod hovedstadens centrum. Her er der arrangeret begivenheder først på Rådhuspladsen og derefter i Tivoli.

Undervejs på ruten fra lufthavnen er mange mennesker mødt op for at hylde den 25-årige jyde. Mange stikker hånden frem og får et klask af Vingegaard, der sammen med sin familie sidder i en åben bil.

På Rådhuspladsen er tilstrømningen så massiv, at det er vanskeligt at komme op fra Metroen, oplyser politiet på Twitter.