Vinterbadere trodser ekstrem kulde

Den seneste tid har budt på temperaturer under frysepunktet. Vinterbadere skal derfor passe ekstra på, når de vil have en dukkert

Den sibiriske kulde har hærget i den sidste tid, og trods af dagsfrost og snefygning har vinterbadere hugget hul i isen og badet i grødis.

Det får Rådet for Større Badesikkerhed til at minde om en række baderåd for vinterbadere.

Et af baderådene er, at man skal forberede sig grundigt, inden man går i vandet.

Ifølge chef for Livredningstjenesten, John Mogensen, bør man derfor få foretaget et grundigt lægetjek, inden man kaster sig ud i det kolde gys. Desuden anbefaler han, at man har de praktiske forberedelser i orden.

– Når man vinterbader i al almindelighed, skal man være velforberedt. Man skal tage højde for både kulde-, vind- og strømforhold. Derudover skal man være forberedt på, hvor man har sit tøj og sko, og hvor omklædningsrummet er, så man ikke bliver kold, forklarer han.

Bad aldrig alene

Et andet vigtigt baderåd er, at man aldrig må gå i vandet alene. Der skal nemlig være hjælp i nærheden, hvis uheldet er ude.

– Man skal aldrig bade alene. Med det mener jeg, at den ene godt kan stå på kanten, mens den anden er i vandet. Men du må aldrig bade alene, understreger John Mogensen.

Svanemøllebugtens Vinterbadelaug er et attraktivt sted for vinterbadere. Lige nu er der omkring 1.500 medlemmer og en ventetid på op imod otte år.

Der er altid andre

En af klubbens trofaste medlemmer er Eddie Schønbeck, som har taget hul på sin femte sæson. Han er opmærksom på, at man skal være ekstra varsom i den kolde tid.

Men selvom Eddie Schønbeck er opmærksom på sin egen sikkerhed, tager han alligevel af sted til badeklubben alene. Det skyldes nemlig, at der med klubbens mange medlemmer altid er andre vinterbadere til stede, når han går i vandet.

– Jeg tager alene af sted, men der er altid andre i klubben, forsikrer han.

Gevinsten ved det kolde gys

For Eddie Schønbeck er den kølige aktivitet ikke kun for sjov. Han mener selv, han har stor gavn af at vinterbade. Det iskolde vand hjælper mod hans spændingshovedpine efter en lang arbejdsdag.

– Det har en god virkning for mig. Efter en lang arbejdsdag tager jeg herhen i tre kvarter for at bade og gå i sauna. Så føler jeg mig som et nyt menneske.

Eddie Schønbeck er ikke den eneste, der nyder mødet med det iskolde vand. Ifølge Rådet for Større Badesikkerhed er der mere end 25.000 andre vinterbadere fordelt på mere end 93 klubber landet over.

De otte baderåd: 1. Tjek badeforhold og kend redningsudstyr 2. Pas på is på trappe og bro 3. Sænk kroppen roligt ned i vandet 4. Bad aldrig alene 5. Træk vejret roligt 6. Hold øje med hinanden 7. Hold dig tæt ved trappe eller opgang 8. Svøm aldrig under isen (Kilde: Rådet for Større Badesikkerhed)

