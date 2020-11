Vinteren rammer – saltvogne sendt på gaden

Temperaturen har været nedadgående på det seneste, og flere steder i landet bliver der spredt salt for at undgå glatte veje.



I Københavns Kommune er saltsprederne lørdag blevet kaldt ud for første gang.



- Vintersæsonens første udkald igangsættes på cykelstier og primære veje. Vi salter præventivt for at forhindre rimdannelse senere på natten, skriver Københavns Kommune på Twitter.

Første sne er faldet i Danmark



Ifølge DMI er der risiko for glatte veje flere steder i landet. Samtidig melder TV2, at årets første sne er faldet. En seer har sendt tv-stationen en video af, hvad der beskrives som 2-3 millimeter sne omkring Kalundborg på Vestsjælland.



- Gråvejr over det meste af landet, dog med mindre områder med klart vejr. Så har du fået solen at se i dag, har du været heldig. Denne vejrtype fortsætter efter solnedgang, og der kan stedvis komme let frost og lokalt rimglatte veje, skriver DMI på Twitter.



På Storebæltsbroen bliver der spredt salt lørdag aften, og derfor er det forbudt at overhale på dele af broen, mens vognene kører. Det oplyser Vejdirektoratet på sin hjemmeside.



På Fyn blev de største veje saltet natten til lørdag for at undgå uheld som følge af tæt tåge og rimtåge.



I Syd- og Sønderjylland er der blevet saltet flere steder de seneste dage. Blandt andet i Tønder og Vejen torsdag, mens der natten til lørdag blev saltet på Sønderjyske Motorvej, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

/ritzau/