Vinterens første sne er faldet natten til fredag

Natten til fredag kom et tydeligt tegn på, at vinteren er her.

Det skete, da den første sne faldt i det nordlige Jylland.

Men fredag formiddag er sneen nok allerede forsvundet igen, mener Mikael Scharling, klimatolog hos DMI.

- Det er stadig meget tidligt på vinteren. Derfor forsvinder sneen, som falder i nattetimerne normalt med det samme, da temperaturerne stiger i løbet af dagen, siger han.

Temperaturerne er steget de seneste år, og derfor er snevejr også blevet sjældnere.

- Det er blevet varmere i Danmark, og selv om der i weekenden forventes lavere temperaturer omkring frysepunktet, vil temperaturerne med stor sandsynlighed stige igen i begyndelsen af december, siger klimatologen.

Derfor skal man nok vente lidt med at finde kælken frem, da det normalt først er i slutningen af januar eller begyndelsen af februar, at der falder nok sne til at kælkebakkerne er rigtig sjove.

- Hvis man skal ud og kælke på denne tid af året, skal man stå klar ved hoveddøren og løbe ud når sneen falder, for den varer ofte ikke mere end en time, siger han.

Af samme årsag er det heller ikke sandsynligt, at der vil komme en hvis jul i år, mener han.

- Der var senest hvid jul i december 2010, og siden er sandsynligheden for hvid jul faldet fra otte til syv procent grundet temperaturstigningerne, siger Mikael Scharling.