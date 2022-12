Vinterstorm: Journalist raser over vejrtjans på live-tv

En voldsom vinterstorm har ramt Guds eget land.

Og når vejret er ekstremt, skal det selvfølgelig dokumenteres med lyd og billeder.

I Iowa måtte sportsjournalisten Mark Woodly træde til som vejrreporter på en tidlig morgenudsendelse, og det var ikke uden brok, skriver Insider.

For i stedet for at finde en grimasse, der kunne passe, midt i sne, blæst og frostgrader, ytrede han i stedet en stærk utilfredshed over at stå i vinterkulden meget tidligt om morgenen.

- Jeg dækker normalt sport, men alt er aflyst de næste par dage. Derfor passer det rigtig godt at lade en sportsjournalist tage på arbejde fem timer tidligere end normalt for at stå ude i vind, sne og kulde for at fortælle andre mennesker, at de ikke skal gøre det samme.

- Det bliver en lang udsendelse. Se med de næste mange timer for at se mig blive mere og mere bitter, lød det på direkte tv.

Se klippet nedenfor.

Viralt

Efter udsendelsen delte Mark Woodly klippet fra udsendelsen på sin Twitter, som i den grad er gået viralt med overskriften: 'Når du beder en sportsjournalist om at dække en storm i morgenudsendelsen'.

Det er blevet vist intet mindre end 10,2 millioner gange.

Selvom journalisten har selvindsigt og kan se det sjove i at få et flip på live-tv, er der intet sjovt ved vejrforholdene i USA.

For meteorologer advarer om, at man kan få forfrysninger på kun fem til ti minutter. Nogle steder i landet er der registreret ned til mere end 40 minusgrader.

Kulden kan føre til den koldeste jul i årtier.