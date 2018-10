Vintervejr i weekenden: Risiko for hagl og slud

Efterårets usædvanlige 'sommer'-varme ligger bag os, og allerede i weekenden banker vinteren på. Fredag slipper vi dog med et par regnbyger.

- I dag passerer et lavtryk over landet fra vest. Alle steder får en overgang regn. Men især i den østlige og nordlige del af landet. I løbet af eftermiddagen klarer det mere op i de sydvestlige egne, lyder meldingen fra DMI's Martin Lindberg.

Når først lavtrykket har passeret, kommer der til gengæld kold luft ned fra nord og nordøst, og det kan medføre vinterligt vejr.

- Det betyder, at vi får regnbyger, som kan være med indslag af slud eller hagl lokalt. Det bliver ret blæsende og køligt, forklarer meteorologen og tilføjer, at det den største risiko for hagl eller slud skal findes i Østjylland og på det nordlige Fyn.

Det er især søndag morgen, det forventes, at der kan komme lidt hvidt i bygerne.

Temperatuererne kommer i dagstimerne til at ligge mellem tre og syv grader, mens vi om natten kan ramme frysepunktet.

I næste uge lysner det dog igen.

- Det ser ud til at det bliver betydeligt mildere igen. Der kommer et regnvejr fra syd - fra Tyskland. Det giver også kraftig blæst en overgang.

- Derefter kommer mild luft op, og vi får op mellem 10 og 15 tirsdag og onsdag, forventer DMI.