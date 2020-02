Viral-bombe i Sverige: 88-årige hjemløse Rolf boede i sin bil

- Rolf Hansson i Trelleborg er næsten 90 år gammel og lever døgnet rundt i sin bil. Han har arbejdet og betalt skat i hele sit voksne liv, men risikerer nu at komme til at leve sine sidste dage som hjemløs i Sverige, fordi kommunen nægter at hjælpe ham med en bolig eller en plads på et plejehjem, skriver den svenske freelance-journalist Joakim Lamotte og tilføjer:

- Se reportagen og videoen og del den, så meget i kan. Sammen kan vi sætte pres på de ansvarlige, så Rolf slipper for at leve sine sidste år på en parkeringsplads i Trelleborg.

Det skrev freelance-journalisten Joakim Lamotte for to dage siden på sin Facebook. Han lagde også en video-reportage om hjemløse Rolf ud på sin Facebook-side, hvor den er blevet delt hele 36 tusinde gange og har fået 25.000 likes og 8,2 tusinde kommentarer. Et vaskeægte viralt hit, der har hærget hele Sverige de sidste par dage. Videoen har haft næsten to millioner visninger.

I videoen siger Rolf med tårer i øjnene: Skal det virkelig slutte sådan her?

Flere svenske medier har også skrevet historien heriblandt Nyheter Idag

Dagen efter reagerede lokalpolitikere fra Sverigedemokraterna og kørte rundt i Trelleborg for at lede efter den 88-årige Rolf. De fandt den hjemløse mand, og Sverigedemokraterna tilbød at betale et hotelværelse samt mad til ham, indtil kommunen får løst problemet. Rolf takkede selvfølgelig straks ja. Og nu er han indkvarteret på et hotelværelse og har fået smilet tilbage.

artiklen fortsætter under billedet

Rolf ses her på sit nye hotelværelse i Trelleborg, som er betalt af partiet Sverigedemokraterna. Foto: Joakim Lamotte.

I går reagerede Trellebrog Kommune også på den meget omtalte sag på de sociale medier. I en video på Trelleborg Kommunes hjemmeside udtaler kommunaldirektør Fredrik Geijer følgende

- Vi har nu mødt manden, og vi har tilbudt ham de muligheder for boliger, som vores kommune kan tilbyde ham. Men desværre har han takket nej. Dermed er vores ansvar ophørt. Men vi er selvfølgelig åbne for at byde ham velkommen tilbage, hvis han kommer frem til, at han alligevel vil tage imod vores tilbud, siger kommunaldirekøtr Fredrik Geijer. Det fremgår også, at kommunen ikke konkret kan udtale sig omkring, hvilke boligformer, de har tilbudt den 88-årige Rolf.

På Facebook fortæller freelance-journalisten Joakim Lamotte imidlertid følgende om den nye udvikling i Rolfs sag:

- Jeg har fået oplysninger om, at social-tjenesten i Trelleborg ville anbringe ham på et hjem, hvor der også bor narkomaner og kriminelle. Det er et sted, som Rolf tidligere har besøgt, og han er bange for de personer, der bor der. Mine kilder hos politiet i Trelleborg fortæller til mig, at det er absurd, at social-tjenesten vil anbringe Rolf på sådan et sted, fortæller Joakim Lamotte, der er lykkelig for, at Rolf nu har fået tilbudt et hotelværelse:

- Det er skønt at vide, at Rolf nu har fået tag over hovedet og slipper for at sidde og sove i sin bil om natten. Desuden har flere tandlæger kontaktet mig og tilbudt ham gratis hjælp til hans tandprotese, så han bedre ham tygge den mad, som han spiser, lyder det fra Joakim Lamotte.

Rolf sidder her i sin bil med et tæppe over sig for at holde varmen i vinterkulden. Foto: Joakim Lamotte.

Ekstra Bladet har også kontaktet Joakim Lamotte for at høre, hvorfor netop denne historie om Rolf har fået så meget opmærksomhed i Sverige:

- Det handler om, at vi lever i et Sverige, der svigter de ældre mennesker, der har betalt skat hele livet. Vi har i dag et sygehusvæsen, der er fuldstændigt i knæ, og mange pensionister lever under et eksistensminimum. Ældreomsorgen fungerer slet ikke. Da jeg lavede den her reportage om Rolf, blev han pludselig et symbol for mange af de problemer, som man i dag ser i Sverige. Det har betydet, at rigtig mange svenskere er oprørte over, hvordan man har behandlet Rolf, siger Lamotte til Ekstra Bladet.

Her er Rolfs gamle bil, som han har boet i, fordi han var hjemløs. Foto: Joakim Lamotte.