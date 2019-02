Virkelighedens 'Ken-dukke' opereret igen: Nu vil han ligne en sexet kat

Det er ikke langt tid siden, vi skrev om Rodrigo Alves, der var på vej mod sin 69. plastikoperation.

Og så sent som i onsdags kunne Rodrigo fejre sin plastikoperation nummer 70. Denne gang var det for at få rettet sine øjne og give dem et 'sexet ulmende udtryk.

Det skriver The Mirror og Caters News Agency.

Det er intet mindre end tredje gang, at Rodrigo Alves har lagt sig under kniven i denne måned. Tidligere har han fået rettet flere ting til - blandt andet næsen, så han bedre kunne trække vejret igen.

- Jeg har fået en meget kontroversiel operation. Ingen andre har katteøjne, medmindre de har fået en operation, der får dem til at ligne en kat.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Det ser umiddelbart ikke kønt ud, når man lige har fået lavet operationen, men ifølge Rodrigo Alves kommer han til at ligne en sexet kat, når sårene er helet. Foto: Ritzau Scanpix

- Den (operationen, red.) får ens øjne til at se mere sexet ud, mere vågen, og hvis du bruger make-up, kan det fremhæve øjnene endnu mere, fortæller Rodrigo Alves til Caters.

Kan ikke lukke øjne

Efterveerne fra operationen er ikke helt ubetydelige. For eksempel kan Rodrigo nu ikke lukke øjnene, når han sover og skal derfor have medicin for at sove.

- Når jeg skal tage mig en lur, så kæmper jeg med at lukke mine øjne ordentligt. De lukker ikke 100 procent som normalt, men det kommer de til med tiden, forklarer Rodrigo Alves.

Den 35-årige realitystjerne har fået lavet hele baduljen i Irans hovedstad Teheran, og han håber, operationerne kan være med til at kickstarte hans seneste jagt på stjernestatus.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Det er langt fra første gang, at Rodrigo Alves ligger sig under kniven. Her er et billede fra hans seneste operation for mindre end to uger siden. Foto: Ritzau Scanpix

Han er nemlig inviteret til at optræde i forbindelse med åbningen af Eurovision (det Internationale Melodi Gran Prix) i maj. Samtidig er han også i gang med at forberede en sang efter inspiration fra det danske band Aquas megahit 'Barbie Girl, som han kalder 'Plastic World'.

- Jeg har fået foretaget operationen forud for min optræden til Eurovision. Formålet er at komme til at se mere ud som en popstjerne.

Vil ligne en popstjerne

- Jeg vil ændre mit udseende fra Ken-dukke til en popstjerne. Jeg er i gang med at skifte min garderobe, mit udseende og min frisure, lyder det fra Rodrigo.

Sangen 'Plastic World' kommer - ikke overraskende - til at handle om Rodrigos mange platikoperationer.

- Min sang, 'Plastic World', er en hyldest til alle dem, der har fået 'lavet' deres krop for at få det bedre med sig selv. Det er en rigtig popsang ligesom Aquas 'Barbie Girl', men denne her er Ken-dukkens version, fortæller Rodrigo Alves.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Her fremviser Rodrigo Alves sin falske 'sixpack', som har kostet ham omkring 220.000 kroner. Foto: Ritzau Scanpix

Vil ikke kaldes dum

Han håber at begejstre publikum til Eurovision med sin sang, dans og flair for at underholde:

- Min sang er pop og sjov. Den giver det, folk forventer af en popstjerne, der kan synge, danse og underholde.

- Min musik skal inspirere folk til at følge deres drømme og gøre, hvad de vil uden at blive dømt, lyder det fra Rodrigo Alves, der samtidig forsøger at slå enhver fordom om, at han er dum, ihjel:

- Jeg har en universitetsgrad og kan snakke fem forskellige sprog ... Jeg kan også synge og danse, fordi jeg arbejder hårdt og dedikeret.