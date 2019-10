Virkelighedens 'Minkavlerne': Overlever på fodboldgolf

I TV2 ZULUs nye serie 'Minkavlerne' forsøger brødrene Allan og Martin at redde familiens minkfarm i Nordjylland fra konkurs ved salg af en containerfuld ulovlige kanonslag.

Seriens humor er kulsort, men på nogle punkter ligger handlingen tæt på virkeligheden. Krisen kradser nemlig hos de danske minkavlere, som taber penge hver eneste dag.

- Det er faktisk ikke mere end en uge siden, at vi fik en forespørgsel på, om vi ville sælge fyrværkeri herude til nytår, fortæller Erik Thomsen, 49, med et grin.

For tre år siden anlagde Erik banerne på en mark tæt på sit hus og minkhallerne. I dag giver Jammerbugtens Fodboldgolf overskud, men pengene ryger for tiden i minkfarmens hul. Foto: Claus Bonnerup

Han avler mink på sin ejendom ved Tranum. Her er ikke mange naboer, og derfor ville stedet være godt til at sælge – lovligt – nytårskrudt.

Tilbuddet takkede Erik trods et svimlende underskud i minkbedriften dog nej til. Hans kreative måde at tjene lidt ekstra på, involverer, modsat plottet i ’Minkavlerne’, ikke sprængfarlige containere.

I sommerhalvåret indtager boldglade lokale og turister en af hans marker, hvor Erik og familien anlagde en fodboldgolfbane for tre år siden.

- Det bidrager til, at vi måske kan holde ved lidt længere end andre, der ikke har noget ved siden af, siger han.

I år regner han med at tjene 200.000 kroner på fodboldgolfbanen. Alligevel er det ikke nok til at få regnestykket til at gå i nul.

- Minkerne giver jo underskud. Det løber nok op i en 300.000 til 400.000 kroner i år, siger han med et nik over mod de haller, der rummer 1750 tæver og deres hvalpe.

- Vi har ingen ansatte. Det er der simpelthen ikke penge til, fortæller Erik Thomsen, der sammen med sin kone passer alle gårdens dyr selv. Foto: Claus Bonnerup

Fordi minkfarmen ligger i et naturskønt område, kunne han ikke få lov til at udvide. I dag er det held i uheld.

- Det er jeg virkelig glad for i dag. Dem, der byggede flere haller dengang, er tit også dem, der virkelig kæmper nu, siger han og forklarer, at en del af overskuddet fra de gode år i stedet røg i etableringen af fodboldgolfbanen.

- Hvis ikke vi havde tjent penge på det, skulle fruen have været ude og arbejde fuldtid ved siden af at hjælpe til med minkerne, eller jeg skulle selv ud og lægge nogle timer.

Alligevel overvejer han ikke at skille sig af med de bløde dyr, som han bruger det meste af sin vågne tid på at passe og pleje.

- Jeg bliver nødt til at tænke, at der er et hul i taget, hvor der ryger en 50’er ud i timen. Sådan har det faktisk været de sidste tre år. Men jeg kommer aldrig til at lægge det over på dyrene, og tænke, at det er deres skyld. Det kan man ikke, siger han, mens han åbner buret til en af de store hvalpe, der nysgerrigt stikker hovedet frem mod Erik.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Kopenhagen Fur: - Det er en direkte underskudsforretning lige nu

Uanset hvor fin pelsen er, koster dyrene her flere penge at avle, end man kan tjene på dem. Foto: Claus Bonnerup

Pels rimer normalt på penge, men de danske minkavlere er i krise. Sidste år havde de i gennemsnit 900.000 kroner i underskud på produktionen. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Her kan man se, at selv de bedste pelsdyrbedrifter havde minus på bundlinjen i 2018.

Direktør i pelsauktionshuset Kopenhagen Fur, Sander Jacobsen, tror, at minkavlerne snart går en lysere fremtid i møde.

- Hvordan vil du beskrive de danske minkavleres situation lige nu?

- Man er i en anstrengt økonomisk situation lige nu. Salgsprisen på et skind er cirka 200 kroner og det koster 250 kroner at producere. Det er en direkte underskudsforretning lige nu.

- Omvendt havde mange minkavlere heldigvis en fantastisk tid og har lagt noget på kistebunden, fordi man har regnet med, at der ville komme et knæk.

- Hvorfor har der været store prisfald på skind de seneste år?

- Priserne steg helt fantastisk frem til 2013, og der så vi en stor produktionsstigning, fordi alle ville have del i det bløde guld. Derfor har der været et overudbud i forhold til efterspørgslen.

- Hvornår tror du, det vender?

- Det er svært at spå om priserne, men vi kan se, at der sker en kraftig reduktion i udbuddet af skind, og det har normalt en effekt. Vores auktion til februar bliver forhåbentlig det vendepunkt, vi har ventet med længsel på.