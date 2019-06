Virksomhed fyrer fire medarbejdere i svindelsag: Ministerium suspenderer en

Hos Kemp & Lauritzen har man torsdag valgt at fyre fire af de fem medarbejdere, som 5. maj blev suspenderet i en svindelsag. Nu har Udenrigsministeriet valgt at suspendere en medarbejder i samme sag

Mobiltelefoner og tablets indkøbt for flere tusinde kroner og 'ekstravagante' restaurantbesøg ligger til grund for fyringen af fire medarbejder i en svindelsag hos installationsvirksomheden Kemp & Lauritzen.

I maj blev fem medarbejdere i virksomheden suspenderet, og fire af dem er altså nu blevet fyret, mens den femte har genoptaget arbejdet.

Det samlede beløb i sagen har Kemp & Lauritzen opgjort til 270.000 kroner, hvoraf omkring 186.000 kroner er blevet brugt på mobiltelefoner og tablets til flere medarbejdere hos Bygningsstyrelsen.

Styrelsen valgte i starten af maj at suspendere otte involverede medarbejdere.

Ekstravagante restaurantbesøg

Resten af pengene er brugt på dyre restaurantbesøg, som ifølge Kemp & Lauritzens direktør, Peter Kaas Hammer, omhandler en medarbejder hos en nu ophørt kontrakt, der 'blev bespist og beværtet på ekstravagant vis i alt syv gange,' udtaler han i pressemeddelelsen.

Ifølge DR drejer det sig om en medarbejder hos Udenrigsministeriet, som ministeriet nu også har valgt at suspendere.

'Udenrigsministeriet er af Kemp & Lauritzen blevet gjort opmærksom på, at der er grundlag for at mistænke en medarbejder hos Udenrigsministeriet for uretmæssig modtagelse af gaver fra denne virksomhed i form af bl.a. restaurantbesøg. Udenrigsministeriet har efter rådgivning fra Kammeradvokaten på den baggrund midlertidigt suspenderet den pågældende medarbejder', skriver ministeriet i en mail til DR.

Der er altså tale om lidt mere end 80.000 kroner, som er blevet brugt på syv restaurantbesøg.

Ingen anmeldelse

Både Udenrigsministeriet og Bygningsstyrelsen var kunder hos Kemp & Lauritzen i perioden, hvor pengene blev brugt, men begge kontraktforhold er ophørt.

Advokaternes undersøgelse i sagen har ikke ført til nogen politianmeldelse af de fire nu tidligere medarbejdere hos Kemp & Lauritzen, oplyser direktør Peter Kaas Hammer i pressemeddelelsen.

'En bortvisning er i sig selv en meget alvorlig sanktion, som alle i virksomheden naturligvis er berørte af. Men når man udsættes for tillidsbrud i form af en række betydelige ledelsessvigt i kombination med væsentlige brud på vores interne retningslinjer, har vi i direktionen ikke haft et reelt valg. Ansættelsesforholdet med de bortviste kunne ganske enkelt ikke fortsætte,' siger han.