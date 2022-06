Virksomhed runder milliard-omsætning: Bonus til 600 ansatte

Værktøjsproducent Würth har netop offentligt rekordregnskab for 2021.

Den tyske virksomhed med hovedsæde i Kolding ramte en milepæl på én milliard kroner og et resultat på 37,7 millioner kroner.

Det skriver JydskeVestkysten.

Selvom regnskabet først er annonceret i juni, kommer det dog ikke som en overraskelse.

Økonomisk fejring

Allerede i januar fejrede Würth den økonomiske milepæl ved at give en bonus på 10.000 kroner til alle medarbejdere, der har været ansat i længere end 10 måneder.

- Alle skal have det på fuldstændigt samme niveau, uanset om man er leder, sælger, indkøber produkter eller arbejder på lageret, i it, HR, økonomi, marketing eller noget helt andet, sagde administrerende direktør Willem Moerkerk til mediet.

Usikker fremtid

Det er dog noget usikkert, om forventninger til endnu et år med vækst kan indfries i 2022, fremgår det af ledelsens beretninger.

Virksomheden planlægger at øge både omsætning og antallet af ansatte i år, men særligt langtidseffekterne af coronanedlukningerne og krigen i Ukraine vurderes at kunne spænde ben for virksomheden.

