Virksomhed 'snød' ansatte for 25 millioner: - Det er tonedøvt

Over 2000 ansatte i FGU fik i sidste uge en særdeles glædelig overraskelse, da en mail dumpede ind i deres indbakke.

FGU Danmark - interesseorganisationen for Den Forberedende Grunduddannelse - havde fået overrakt 25 millioner fra A.P. Møller Fonden. Derfor ville hver medarbejder nu få en bonus på 8500 kroner som tak for deres indsats og 'fantastiske arbejde', lød det i mailen fra organisationen.

Udmeldingen vakte selvsagt henrykkelse blandt medarbejderne. Men der var bare én ting galt:

Det hele var én stor løgn.

'Langt over stregen'

I mailen, som du kan læse længere nede i artiklen, blev de ansatte bedt om at udfylde et skema med personlige oplysninger, så FGU Danmark kunne udbetale pengene og 'desværre også opgive beløbet til skattevæsnet'.

- Jeg sad sammen med et par kolleger, og vi var selvfølgelig glade. Men i det øjeblik, jeg skulle til at udfylde skemaet, kom der en stormende ind og udbrød 'den er fake, det er snyd'.

Sådan fortæller Niklas Dietz, som er koordinator ved FGU Vestegnen, til Ekstra Bladet.

- Så gik det op for mig, hvad der foregik, og jeg rettede henvendelse til min tillidsrepræsentant og bad gennem ham direktøren for FGU Danmark om en forklaring, siger koordinatoren.

Her kan du læse mailen, der blev sendt til de ansatte. Artiklen fortsætter under boksen ...

Men ifølge Niklas Dietz kom der ingen forklaring i første omgang. Faktisk gik der helt op til en uge, før det blev meldt ud, at bonussen var en løgn opfundet for at teste, om medarbejderne ville falde i fælden og give deres personlige oplysninger væk.

- Jeg synes, at man som ledelse har et ansvar over for sine medarbejdere for ikke at sætte dem i forlegenhed eller pådrage dem et tab. De, som ikke opdagede det, er jo gået rundt med en forventning om en ekstra indtægt.

- De kan have nået at planlægge at tage på en lille tur eller købe større julegaver. Det er langt over stregen det her, siger Niklas Dietz.

'Tonedøvt'

Ifølge koordinatoren faldt udmeldingen fra FGU Danmark ellers på et tørt sted.

- Vi havde været i gang med afstemninger om arbejdstider, og derfor var det et på alle måder passende tidspunkt at gå ud og anerkende de ansatte, fortæller Niklas Dietz.

- Nu har vi de sidste to et halvt år haft medarbejderflugt, utallige fyringsrunder og problemer med at tiltrække arbejdskraft. Det har virkelig været nogle tumultariske år, så det var en passende håndsrækning. Det gør det så selvfølgelig også så meget desto værre, fortsætter han.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

FGU har afdelinger i hele landet. Foto: Jonathan Damslund

Koordinatoren mener derfor også, at FGU Danmarks manøvre er direkte tonedøv.

- Jeg har fuld forståelse for, at man er nødt til at teste sikkerheden. Men jeg kan ikke forstå, at man gør det på den her måde. Det er simpelthen så skævt, og det tegner et billede af en ledelse, der er ufatteligt langt væk fra de ansatte, siger Niklas Dietz.

- Har der været et tillidsbrud?

- Ja, absolut.