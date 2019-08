Virksomheder beskyldes for 'pinkwashing'

Flere danske virksomheder bliver på sociale medier beskyldt for at udnytte regnbueflaget under Copenhagen Pride. LGBT Danmark opfordrer virksomheder til at bruge symbolet med større omtanke

I denne uge løber LGBT-festivalen Copenhagen Pride af stablen. Derfor pryder regnbuens farver, der forbindes med LGBT-miljøet, adskillige t-shirts, tasker, busstopreklamer, logoer og meget andet.

Mange virksomheder har nemlig taget regnbuen til sig, men det er ikke alle, der bruger den hensigtsmæssigt. For virksomheder bør ikke tjene penge på regnbueprodukter uden at give noget tilbage. Sådan lyder det i debatten på sociale medier, der blandt andet har fundet sted på Instagramkontoen 'kraenkelseskulturellememes'.

Det kaldes 'pinkwashing' eller 'rainbow washing', når en virksomhed bruger regnbuen i deres reklamer eller produkter i et forsøg på at vise støtte til LGBT-miljøet uden at gøre en aktiv indsats for at skabe forbedringer i det. Når et tøjmærke for eksempel lancerer en 'limited edition' pride t-shirt uden at donere noget af salgsoverskuddet til velgørende organisationer, tjener de penge på LGBT-personers daglige kamp, lyder kritikken.

'Vi bliver udnyttet'

Rasmus Frederiksmose er en af de mange personer, som er utilfreds med den måde, mange virksomheder bruger regnbueflaget på. Hun mener, det ville kunne gøre en forskel, hvis virksomhederne donerede penge til LGBT-organisationer.

- Det er super nedern, at nogle virksomheder kapitaliserer på vores bekostning og uden at give noget tilbage til dem, hvis identitet og frihedskamp de udnytter og malker, siger hun og understreger, at pengene kunne være nyttige for LGBT-organisationer.

- For dem er det en modedille, men for os er det vores liv.

Rasmus er også en dragqueen ved navn Brynhildr. Foto: privat

Regnbuekager

Netop 'pinkwashing' bliver bagerkæden Bodenhoff kritiseret for på Instagram. Bodenhoff har nemlig lavet en special edition 'Pride'-kage og træstammer, som de sælger, indtil priden er slut. Men ikke en krone går til at støtte LGBT-organisationer.

Allan Andersen, konditor hos bagerkæden, mener ikke, at kritikken er berettiget.

- Vi vil gerne lave kager, folk kan bruge, når de skal fejre noget. Om det så er mors dag, en fodboldkamp eller pride, det forholder vi os ikke til, siger han.

- Pride er en festdag, vi gerne vil støtte op om. Ikke økonomisk, men med synlighed.

Andersen mener alligevel, at bagerkæden bidrager til LGBT-miljøet, blandt andet ved at ansætte LGBT-personer.

- Vi er stolte over at støtte priden. Den synlighed, der er omkring pride, har været med til at skabe den frihed, vi har i Danmark i dag, understreger han.

Skærmbilleder fra Bodenhoffs Instagramprofil 1 af 2 Bodenhoff har endnu ikke svaret på nogen af klagerne på Instagram. Foto: skærmbillede 2 af 2 Flere end 40 personer har været inde og efterlade en utilfreds kommentar på profilens Instagram. Foto: skærmbillede

Tænk jer om

Forperson for LGBT Danmark Ask Ulrich Petersen fortæller, at organisationen lige nu ser mange eksempler på, at virksomheder ubevidst udnytter regnbueflaget. Han mener, at der bør være handling bag, når man som virksomhed vælger at bruge regnbueflaget.

- Retten til at kunne være sig selv er noget, LGBT-personer kæmper for hver dag. Man kan støtte den kamp ved at bidrage økonomisk til LGBT-arbejdet, men vigtigst er, at man også sørger for aktivt at arbejde for mangfoldighed, siger han.

LGBT Danmark opfordrer virksomheder til at tænke sig godt om, før de hejser regnbueflaget.

Gør det anderledes næste gang

Også smykkevirksomheden Sui Ava blev beskyldt for pinkwashing, da virksomheden på Instagram annoncerede, at den i anledning af Pride-ugen sælger et regnbuefarvet hårspænde. Efter mange henvendelser fra vrede brugere svarede Sui Ava, at de nu donerer 100 procent af overskuddet til Copenhagen Pride.

Sisse Bachmann, stifter af virksomheden, fortæller, at hun har lært at situationen.

- Vi er rigtig kede af, at vores hensigt er blevet misforstået. Det var hele tiden hensigten at donere, men fremover venter vi med at annoncere et produkt, til vi har indgået en aftale med en organisation, siger hun.

Derudover fortæller Bachmann, at virksomheden fremover vil arbejde på at bidrage aktivt til LGBT-samfundet hele året rundt.

DET BØR VIRKSOMHEDER GØRE, INDEN DE BRUGER REGNBUEFLAGET KOMMERCIELT Stil dig selv spørgsmålet: hvorfor vil jeg gerne støtte LGBT-miljøet?

Vid, hvad pridebevægelsen egentlig handler om

Sørg for at have en inkluderende personalepolitik på arbejdspladsen

Sørg for at have en stram diskriminationspolitik

Igangsæt gerne initiativer i andre lande, du har afdelinger i

Donér eventuelt en andel af salgsoverskuddet til LGBT-organisationer - Kilde: Thomas K. Rasmussen, kommunikationschef hos Copenhagen Pride

Ekstra Bladet har været i kontakt med personen bag den anonyme profil 'Kraenkelseskulturellememes'. Hun ønsker ikke at udtale sig, da hun ikke vil tale på vegne af LGBT-personer.