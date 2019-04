Virksomheder boykotter hotel efter ny lov om homo-sex

Virksomheder som Financial Times og Deutsche Bank aflyser arrangementer på et hotel, der er ejet af Brunei, som modsvar til landets introduktion af ny lov, der gør det muligt at straffe homo-sex med døden

Adskillige begivenheder og prisuddelinger på hotellet the Dorchester i London er blevet aflyst, fordi hotellet er ejet af Brunei, der for nylig gennemførte en lov, som betyder, at sex mellem to personer af samme køn kan straffes med døden. Det skriver The Guardian.

I løbet af de seneste dage er flere virksomheder, der er ejet af staten Brunei, blevet boykottet, efter kritik fra medlemmer af LGBT-miljøet, herunder Elton John. Også George Clooney har givet sin støtte til kampagnen mod den lille sydøstasiatiske stat, der bliver ledt med hård hånd af landets sultan, Hassanal Bolkiah.

'Det er vores pligt'

Fredag annoncerede en række virksomheder, at de ikke længere vil benytte det femstjernede hotel. Blandt virksomhederne er store ejendomsfirmaer og mediet The Financial Times, der nu har aflyst planlagte begivenheder på hotellet.

Den engelske nationale ballet, Make-A-Wish-fonden og Tempus Magazine har desuden udtalt, at de nu vil genoverveje samarbejdet med hotellet.

Europas største bank, Deutsche Bank, er gået skridtet videre og har besluttet, at forbyde sine medarbejdere at bo på alle hoteller, der er ejet af Brunei.

'De nye love, Brunei har introduceret, bryder de mest basale menneskerettigheder, og vi mener, det er vores pligt som virksomhed at skride til handling imod dem,' udtaler bankens CRO, Stuart Lewis i en meddelelse.

Flere store virksomheder boykotter hotel Dorchester i London, der er ejet af staten Brunei. Foto: Adrian Dennis/Ritzau Scanpix

George Clooney kritiserer

Onsdag præsenterede Brunei et nyt sæt love, hvorunder personer, der har haft sex med en person af samme køn, kan blive straffet med stening til døden eller pisk.

Lovændringerne introducerer også strengere straffe overfor tyve, der nu kan blive straffet med at få amputeret højre hånd ved en førstegangsforseelse og venstre fod, hvis de bliver pågrebet anden gang.

'Hver gang vi overnatter på, holder møde i eller spiser på et af disse ni hoteller, putter vi samtidig penge direkte ned i lommerne på mænd, der vælger at stene og piske sine egne borgere for at være homoseksuelle eller begå utroskab,' siger George Clooney som respons til den drakoniske lov.

Beslutningen om at indføre nye regler vedrørende blandt andet analsex og utroskab blev truffet af Bolkiah, der er blandt klodens allerrigeste mænd.

Sultanen, der også tjener som landets premierminister, forsvarsminister, finansminister og udenrigsminister, foreslog allerede de kontroversielle love i 2013, men det fik massiv kritik fra verdenssamfundet sat en stopper for.

Skuespilleren George Clooney og musikeren Elton John har begge været ude med kraftig kritik af Bruneis sultan, efter at han har indført et sæt drakoniske love, der blandt andet betyder, at tyveri straffes med amputering af lemmer. Foto: Ritzau Scanpix

Borgmester fjerner Brunei-reklamer

Homoseksualitet har altid været ulovligt i Brunei, men sultanen har nu indført yderligere skærpelser i et forsøg på at øge indflydelsen af Islam i landet.

Londons borgmester, Sadiq Khan, har indvilliget i at fjerne reklamer, der promoverer Brunei som en turistattraktion fra byens busser, tog og undergrund.

Den tidligere britiske koloni har været uafhængig siden 1984, men sultanen betaler fortsat for at have omkring 2000 britiske soldater udstationeret i landet som led i en femårig aftale, der udløber næste år.

