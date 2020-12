Virolog advarer efter massetest: Kram stadig ikke bedstemor

Der er pres på landets mange coronatestcentre op til jul.

Derfor har Sundheds- og Ældreministeriet indgået en aftale med Falck om at åbne for, at alle danskere kan få en af de såkaldte lyntests i Falcks testcentre.

Men Sundhedsstyrelsen har tidligere sået tvivl om effekten af lyntesten. Og selvom virolog Allan Randrup Thomsen mener, at lyntesten er mere sikker end sit rygte, opfordrer han dog stadig danskerne til at tænke sig grundigt om.

Især hvis man skal holde jul med bedstemor.

Pas på

Er man nærkontakt med en smittet, eller skal man fejre jul med en person i risikogruppen, så er lyntesten ikke nok til, at man kan være helt sikker på, at man ikke har corona:

- Det vigtige er at udstyre folk med en seddel om, at selvom de testes negative, så må de ikke forvente, at de er negative. De må ikke ændre opførsel: De skal stadig holde afstand, stadigvæk spritte af, siger Allan Randrup Thomsen.

Derfor skal danskerne tænke sig godt om, inden de lægger alle æg i kurven på en lyntest:

- Det er bedre at tage lyntesten end at gøre ingenting - men du skal bare lade være med at kramme bedstemor. Så ja, den kan give en falsk sikkerhed, hvis folk ikke får at vide og grundigt forklaret, hvad begrænsningerne er ved den her test.

Ikke grønt lys til at kramme

Dog skal danskerne heller ikke tro, at den almindelige coronatest - den med op til 48 timers ventetid - giver grønt lys til at kramme løs og gå arm i arm om juletræet.

- PCR-testen får du jo taget på en given dag, og du kan nå at blive smittet bagefter, husker Allan Randrup Thomsen på.

- Så ingen af testene kan dække dig ind 100 procent, desværre.

Både lyntest og PCR-test er dog vigtige hjælpemidler i forhold til at få kontrolleret coronaepidemien, der er blusset op på ny i løbet af efteråret.

- Der er mange, der ønsker at blive testet, fordi de skal hjem til familien til jul. Måske har de ikke mange i familien, der er i risikozonen - og så kan det godt være en god idé at tage hurtigtesten, siger Allan Randrup Thomsen.

- Især hvis alternativet er, at du slet ikke bliver testet. Det er bedre at fange 70-80 procent af dem, der er smittede, end at fange nul.

Sundhedsministeriet skriver i et skriftligt svar til Ekstra Bladet, at der fortsat arbejdes på at øge testkapaciteten, ligesom der fortsat er reserveret tests til personer med symptomer og sundhedspersonale.

'Hurtigtest er ikke lige så nøjagtige som de test, der anvendes i testcentrene. Derfor skal man følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer om, at man får en PCR-test – og ikke en hurtigtest, hvis man har symptomer eller er nær kontakt, for der er behov for et præcist svar,' skriver Sundhedsministeriet og fortsætter:

'Men test er og bliver kun et øjebliksbillede, og der er fortsat vigtigt at holde afstand, spritte hænder og hoste i ærmet. Det stærkeste våben mod COVID-19 er fortsat disse generelle forholdsregler.'