Virolog: En fordel at børn bliver smittet

Det er ikke et problem, at børn og unge i højere grad smitter hinanden med coronavirus. Tvært imod, fortæller ekspert

Deltavarianten af coronavirus betyder, at børn og unge udgør en langt større del af smitten end tidligere.

Søndag kunne man på Ekstra Bladet læse, at 41 procent af sidste uges smittede var under 19 år, hvilket betyder, at børn nu kan holde epidemien kørende.

Her fortæller Viggo Andreasen, der er lektor i matematisk epidemiologi, at smitten blandt skolebørn bliver svær at forhindre.

Men det mener forsker i virologi og immunologi på Aarhus Universitet Christian Kanstrup Holm dog ikke er et problem, men derimod en fordel, og han mener bestemt ikke, at der er anledning til at lukke skolerne.

- Det ville være en utrolig dårlig beslutning. Vi vinder ikke noget på det. Vi trækker måske blot pinen ud, fordi vi så vil have en stor gruppe mennesker, der kan blive smittet ude i fremtiden, fortæller han til Ekstra Bladet.

Ufarligt for børn og unge

Christian Kanstrup Holm peger på, at det er bedre, at en stor del af smitten er blandt børn og unge.

- Det er en temmelig ufarlig sygdom for børn og unge, så det ser jeg som en fordel. Det gode er især, at de unge kan tage immuniteten med sig måske mange år ud i fremtiden, fortæller han.

Han forklarer også, at coronavirus ikke er farligere for børn end influenza, hvis man kigger på tal fra Statens Serum Institut, hvor to til syv procent af influenzadødsfald er blandt unge under 20 år. Ved coronavirus er det under en halv promille.

Christian Kanstrup Holm mener heller ikke, at forældrene skal være bekymret for at sende deres børn i skole.

- Coronavirus er normalt ikke farligt for raske voksne under pensionsalderen. Hvis man så tilmed er vaccineret, så vil man i langt de fleste tilfælde være beskyttet mod alvorlig sygdom. Det er det vigtigste, fortæller han.

Vi skal vænne os til det

Christian Kanstrup Holm håber, at politikerne meget snart beslutter, at vi skal kigge på coronavirus, som vi kigger på influenza, hvor nogen bliver syge hvert år, og hvor vi vaccinerer risikogrupperne, som børn ikke er en del af.

Han mener, at vi nok skal vænne os til at have coronavirus i vores liv, da der er tale om en zoonose - altså en sygdom overført fra dyr.

- I mange tilfælde kan man ikke udrydde smitten, som man kan med infektionssygdomme, der udelukkende findes hos mennesker. Så skal man slå alle dyr ihjel, og det kan man jo ikke.

Her peger Christian Kanstrup Holm også på, at børn hvert år får en masse infektionssygdomme, og han mener ikke, at det bliver anderledes med coronavirus.

Han mener, at vaccinen bliver afgørende på det punkt.

- De fleste vacciner, vi giver, giver vi for at undgå sygdommen - ikke nødvendigvis for at undgå smitte. Vaccinen beskytter mod alvorlig sygdom, fortæller han.