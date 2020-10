Virolog gør status: - Det er bekymrende

Frankrig, Spanien, Italien, Tyskland, Belgien, Storbritannien ...

Det kunne ligne en opremsning af nogle Europas feriedestinationer, men det er også alle de lande, der i oktober har slået kedelige rekorder med smittetallet i forhold til corona.

Regioner og byer er begyndt at indføre eller varsle om nedlukninger, efter at smittetallene igen er blusset op i løbet af efteråret.

Der skal også gøres noget ifølge virolog Allan Randrup Thomsen, der er bekymret for flere landes udvikling.

Mundbind i supermarkeder kan være blive nødvendigt ifølge virolog Allan Randrup Thomsen Foto: Jonas Olufson

- Det er bekymrende, at man flere steder i Europa ser kurven stige eksponentielt. Man kan håbe, at nogle af de drastiske restriktioner vil hjælpe, siger han til Ekstra Bladet.

Han understreger dog, at tallene ikke helt kan sammenlignes med forårets tal, da alle lande tester langt flere.

Vinteren kommer

Det kan være svært at forudse virussens ageren i de kommende måneder, når kulden tager til.

- Det er svært at sige, præcis hvordan virussen reagerer hen over det sene efterår og vinter, når vi rykkere tættere sammen inden døre, hvilket kan øge risikoen for smittespredning, siger Allan Randrup Thomsen.

Det er blandt andet de italienske regioner Campania og Lombardiet, der lige nu har indført udgangsforbud om natten.

Også det tyske skiområde Berchtesgadener Land, der har over 100.000 indbyggere, blev tirsdag sat i lockdown.

Mangler resultater fra restriktioner

Tallene er ikke lige så bekymrende i Danmark som i de lande, hvor kurven er begyndt at stige eksponentielt ifølge virologen.

Han mangler dog at se, at de nuværende restriktioner sænker smittetallet betydeligt mere end lige nu.

- I Danmark virker det desværre til, at restriktionerne ikke gør nok ved smittetallet, og kontakttallet skal under et, før kurven for alvor kan knække, siger han.

Nye restriktioner kan blive nødvendige, men det behøver næppe komme til deciderede nedlukninger eller udgangsforbud. Der er ifølge Allan Randrup Thomsen andre tiltag, som kan tages først.

- Det kan være, at forsamlingsforbuddet skal sænkes fra 50 til ti igen, eller at mundbind skal indføres i supermarkeder, siger han.

Mette Frederiksen var tirsdag ikke optimistisk over for de nye smittetal.

- Tal vil vise et stigende antal smittede og med den alvor i sig, at der testes færre. Derfor er den relative andel, der testes positive, stigende. Det er bekymrende, og det er vores vurdering, at vi går ind i en mere alvorlig fase, sagde hun på et pressemøde.