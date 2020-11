Virolog om corona-vaccine: - Det er en rigtig god nyhed

Det bobler med optimisme, efter Pfizer tidligere i dag annoncerede, at deres corona-vaccine har vist sig at have en effektivitet på 90 procent.

Først og fremmest er der kun delresultater fra den amerikanske medicinalgigant, men de resultater, der foreligger, er af god kvalitet mener Anders Randrup Thomsen, der er professor i eksperimentel virologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet

- Det gode ved det, jeg har set om Pfizer-studiet, er, at Pfizer har taget højde for etnicitet og alder i deres forsøgsgruppe. Det er nogle af de ting, som er relevante.

- For Danmark er det vigtigt, om vi kan vaccinere de ældre med effekt, fordi det ofte er et problem, at vacciner er dårligere til at give immunresponser i ældre personer. Så det er vigtig information, for det kan påvirke vores vaccinestrategi, fordi vi kan vaccinere de ældre direkte, lyder det fra Allan Randrup Thomsen.

Vaccine-producent: Vores vaccine virker mod covid-19

90 procent beskyttelse

Ifølge Pfizer giver deres foreløbige resultater en beskyttelse på 90 procent.

Men hvad betyder det? Det giver Allan Randrup Thomsen os en forklaring på.

- Det betyder, at blandt dem, som er vaccineret, er sandsynligheden for at få infektionen, når det er 90 procent, cirka ti gange mindre.

Myndighederne vil acceptere en vaccination med en beskyttelse på 50 procent, hvorfor 90 procent beskyttelse er højt for en vaccine.

- Hvis 90 procent holder, så er det en god vaccine. Så det er pænt over myndighedernes cut i forhold til vaccines beskyttelse.

Fase tre-afslutning

Allan Randrup Thomsen vurderer, at Pfizer kan afslutte fase tre indenfor tre uger. Men fase tre indenfor vacciner er altid forbundet med en vis usikkerhed.

- Der er altid en risiko for, at medikamenter falder i fase tre. Så på den måde vil det ikke være uset. Men da de slet ikke nævner noget om bivirkningsprofilen, vil jeg umiddelbart tro, at de ikke har nogle store problemer med det, men det kan jeg ikke vide med sikkerhed, siger han.

Og selvom fase tre skulle være afsluttet indenfor tre ugers tid, går der stadig tid, inden vi vil se et egentlig vaccineprogram blive rullet ud.

- Man kan have en godkendelse i marts, og så går der en rum tid, inden man kan begynde at vaccinere. Så vi skal nok regne med, at det bliver omkring sommertid, at vi kan begynde at vaccinere så mange, at det kan have en begyndende effekt, siger virologen.

Allan Randrup Thomsen er optimistisk, men slår fast, at vi stadig skal udvise tålmodighed. Foto: Jonas Olufson

Normale tilstande

Med Pfizers nyhed er der små lysglimt for enden af tunnellen. Men Allan Randrup slår fast, at der er stadig er lange udsigter, før vi kan vende tilbage til normale tilstande.

- For at kunne begynde at lave samfundet om og begynde at lade os gå mere frit imellem hinanden, så skal vi have vaccineret mere end enkelte personer. Vi skal i hvert fald nok hen i efteråret 2021 mindst, før vi kan begynde at lade være med at tænke så meget på coronavirus, siger han.

- På den enkelte vaccineret vil jeg tro, at du kan opnå en beskyttende effekt indenfor 7-10 dage. Så det er vigtigt at holde sig i skindet dagen efter, man har fået vaccinen, siger han.

Under forudsætning af at data holder, er Allan Randrup Thomsen klar i mælet.

- Jeg synes, at det er en rigtig god nyhed, siger han.