Virolog om demo-smitte: Derfor kan jeg blive bekymret

Professor i eksperimentel virologi Allan Randrup Thomsen håber ikke på, at folk, der deltog i Black Lives Matter-demonstrationen, vil undlade at lade sig teste

Den ene person, der er inficeret med corona og som deltog i Black Lives Matter-demonstrationen søndag 7. juni, kan have kickstartet en smittekæde-reaktion.

Sådan lyder vurderingen fra Allan Randrup Thomsen, der er førende virolog og følger den smitsomme coronavirus tæt.

Han bed mærke i, at sundhedsministeren, der var akkompagneret med direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed, Anette Lykke Petri, til pressebriefingen kun opfordrede deltagerne til demonstrationen at lade sig teste og ikke ligefrem talte om pligt.

- Det er ekstremt vigtigt, at alle, der har været til demonstrationen, bestiller en test med det samme på coroneproever.dk og holder sig inden for, indtil de får svar. Så vi ikke ender i en situation, hvor smittekæden har taget fart.

- Jeg deltog selv i demonstrationen og er netop blevet testet og har mere eller mindre symptomer - bør jeg være nervøs?

- Selvom man er ung, kan man stadigvæk få varige mén, hvis man bliver smittet med Covid-19. Vi ser jo også unge mennesker være indlagt på intensiv og være mærket af sygdommen efterfølgende.

- Men vi plejer at sige, at hvis man er under 60, så er der ikke stor sandsynlighed for, at man kan dø af infektionen, siger Allan Randrup Thomsen.

Han fortæller, at vi på nuværende tidspunkt ikke ved, om personen fra BLM-demonstrationen er en super-spreder eller ej. Det er derfor med til at understrege pointen, påpeger Allan Randrup Thomsen. Jo flere test, der bliver taget fra personer, der deltog i BLM-demonstrationen, jo større dataindsamling har Styrelsen for Patientsikkerhed, og dermed har de bedre mulighed for at lokalisere smitten.

Se også: Speciallæge: En demo-smittet behøver ikke være alvorligt

- Grunden til, at jeg godt kan blive bekymret, er, at det er svært at opspore smitten til demonstrationen. Det er en diffus skare af menneskeophobning. I modsætning til det, vi ser i Hjørring. Der er mere tale om et afgrænset område, siger Allan Randrup Thomsen.

- Skal der fremadrettet afholdes flere demonstrationer, synes du?

- Jeg vil ikke gøre mig selv til overdommer, men jeg vil da råde alle folk, der har symptomper, til at blive hjemme, og så vil jeg da vove at påstå, at folk stadigvæk har deres sunde fornuft, så de ikke udsætter andre eller dem selv for smitte.

- Men nu er der tilfældigvis flere demonstrationer på tapetet ifølge arrangørerne. Vil du råde demonstranter til at blive hjemme?

- Jeg vil ikke råde nogen til at forsamle sig til større begivenheder, før smittekæden er kontrolleret. Når vi først har fået testet størstedelen af de 15.000, der deltog i demonstrationen, kan vi dernæst forholde os til, om en demonstration giver mening, siger Allan Randrup Thomsen.