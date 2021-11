Virolog om ny variant: Milde symptomer er mest sandsynligt

At den nye omikronvariant af covid-19 er opstået og nu ses sprede sig verden over er helt i tråd med, hvad man kunne forvente. Og det behøver ikke være dårligt for os, lyder det fra dansk virolog

De seneste døgn, er der konstateret en ny variant af coronavirus kaldet omikron i flere europæiske lande og søndag blev det bekræftet, at den nye variant også er i Danmark.

Foreløbig tyder det på, at den er mere smitsom end deltavarianten, men giver et langt mildere sygdomsforløb. Hvis det er rigtigt, så er det både godt nyt for os og helt i tråd med basal virologi, lyder det fra virolog og lektor ved Aarhus Universitet Christian Kanstrup Holm.

- Det er meget sandsynligt, og faktisk fuldstændig forventeligt, at den nye variant vil være mere smitsom, men med mildere symptomer end delta. Det er generelt således, at når forkølelses-virus som coronavirus cirkulerer i befolkningen, så tilpasser de sig i højere og højere grad mennesket.

- Det vil sige, at de bliver mere smitsomme og mindre sygdomsfremkaldende. Begge disse ting vil være til fordel for virusset, lyder det fra Christian Kanstrup Holm, der forsker i corona- og influenzavirus.

Fordelen for os ved en mere smitsom coronavirus med mildere symptomer er, at den kan sprede sig i befolkningen uden for alvor at gøre folk syge, og på den måde vil det give langt større og hurtigere flokimmunitet.

På den måde kan omikron fortrænge mere alvorlige varianter som delta og for alvor lette vores samfunds byrde ved coronavirus.

Stadig usikkerheder

Christian Kanstrup Holm understreger samtidig, at omikronvarianten, der blev konstateret første gang i Botswana 11. november 2021 og 14. november i Sydafrika, stadig er så ny, at der er stor usikkerhed om, præcis hvilke karakteristika den har.

Men foreløbige rapporteringer fra Sydafrikas South African Medical Association bakker op om, at omikronvarianten giver meget milde symptomer. Det er dog væsentligt at huske på, at afrikanske landes befolkninger generelt har en meget lav gennemsnitsalder.

Ifølge Christian Kanstrup Holm er det mest sandsynlige dog, at hvis varianten giver mildere symptomer end delta-varianten hos unge mennesker, så vil det også være tilfældet for ældre og svagelige. Men det er ikke sikkert.

Immunitet

Såfremt omikronvarianten reelt skal tilbyde dette best-case-scenarie, kræver det dog også, at den giver immunitet over for andre covid-19-varianter som for eksempel delta, der de seneste mange måneder har været den dominerende.

- Man kan ikke sætte et procent-tal på, men jeg vil vurdere, at det mest sandsynlige er, at omikron også vil give immunitet mod andre corona-varianter. Den er jo trods alt mere lig delta, end den er forskellig fra den. Hvor længe immuniteten så holder, er ikke endnu til at sige, fortæller Christian Kanstrup Holm.

Lørdag opfordrede Styrelsen for patientsikkerhed alle passagerer fra to flyafgange til at isolere sig og lade sig teste.

Der er tale om et fly med ankomst 23. november 2021 med flynummer KL1129 i Kastrup fra Amsterdam, og et fly med ankomst i Billund fra Amsterdam 24. november med flynummer KL1345.