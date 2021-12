Virolog: Omikron kan ikke bremses

Smitten fra omikronvarianten kan ikke bremses væsentligt, og der er ingen gode data for, at det forhindrer smitte at sende børn hjem fra skole, mener ekspert

- Vi skal acceptere, at vi ikke kan bremse den her variant væsentligt. Derfor bør vi fokusere på at gøre vores sundhedssystem klar til at håndtere den potentielle stigning i indlæggelser, vi kan se.

Sådan lyder vurderingen fra virolog og immunolog på Aarhus Universitet Christian Kanstrup Holm, efter vi i Danmark har haft et rekordhøjt antal smittede på et døgn med 7799 personer.

Han er derfor også chokeret over sundhedssystemets håndtering.

- Det er temmelig forbløffende - nærmest utilgiveligt - at vi nu har et sundhedssystem, der er i stand til at håndtere færre patienter end for et år siden, siger han.

Omikron overrasker ikke

Samtidigt understreger han, at de tidlige indikation på omikron peger i retning af, at den udvikler sig, som virus normalt gør: mere smitsom men mindre farlig.

- De tidlige indikation fra omikron tyder på, at den er langt mere smitsom, men at langt færre per smittet bliver syge, fortæller virologen.

- Det er stadigvæk tidligt, og det kan være svært at sammenligne på tværs af nationer. Det er ikke mange dage siden, at der ikke var registreret et eneste dødsfald af omikron. Det er en indikation af, at antagelserne nok er rigtige.

- Slet ikke signifikant

I sidste uge valgte regeringen at sende folkeskolebørn hjem fra skole, så flere børn kan blive vaccineret, og så man kan bremse smitten. Det mener Christian Kanstrup Holm dog ikke er en smart løsning.

- Hvis man ønsker at begrænse antallet af alvorligt syge, der kræver indlæggelser, så er det ikke sikkert, at det har nogen effekt, siger han.

Han peger blandt andet på, at det i manges tilfælde vil være bedsteforældrene, der skal passe børnene, når de sendes hjem fra skole.

- Vi sender børnene lige favnen på dem, som strategien skal forhindre, bliver smittet. Altså dem der har risiko for at blive syge. Derudover vil smitten jo fortsætte uhindret i resten af samfundet, forklarer virologen.

- Vil det sige, at der er ikke er et godt argument for at sende skolebørn hjem?

- Jeg tror, at antagelsen er, at man vil få mindre sygdom ved at sende børnene hjem. Det vil jeg dog vove at påstå, at der ikke er gode data for at kunne antage. Der er heller ikke gode data for, om vacciner til børn i den aldersgruppe forhindrer smitte.

- Men kan vaccinen til børn i den aldersgruppe ikke være med til forhindre sygdom?

- Sygdom blandt børn i den gruppe er slet ikke signifikant.

Børne- og undervisningsministeriet har ikke ønsket af forholde sig til Christian Kanstrup Holms kritik af strategien og henviser til Statens Serum Institut.