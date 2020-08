Virolog: Ukurante mundbind er falsk tryghed

’Vi har ikke mundbind på lager’.

Sådan lyder det i flere apoteker, som Ekstra Bladet har besøgt. Og hvis der endelig er mundbind, er det oftest pakker med fem bind – lige som man indtil for et par dage siden kunne købe dem enkeltvis.

Men ifølge Christianshavns Apotek må man nu ikke længere sælge et mundbind ad gangen, idet køber skal kunne se certificering og oprindelse af mundbindet. Og det kan man kun på pakningerne.

Den store efterspørgsel gør, at hverken grossister eller distributører kan følge med. Mundbindene bliver revet væk fra hylderne, og flere apoteker oplyser til Ekstra Bladet, at de ikke ved, hvornår de får fyldt op igen – eller hvor stor en portion, de får.

Artiklen fortsætter under billedet ...

På æsken med korrekte mundbind kan man tydeligt læse både CE-mærkningen samt REG-tal og LOT-tal. Hermed ved køberen er det, Lægemiddelstyrelsen anbefaler. Foto: Aleksander Klug

De ligner hinanden

Derfor er der gang i nethandlen, men her skal man se sig godt for, fordi de ukurante mundbind eller mundbind, som slet ikke er beregnet til medicinsk brug, til forveksling ligner dem, Lægemiddelstyrelsen anbefaler.

– Man skal gå ind på vore hjemmeside eller Facebook-side, hvor vi har lavet en liste med de ting, som skal være opfyldt for at der er tale om et medicinsk mundbind, der beskytter mod Covid-19. Det skal være CE-mærket som medicinsk udstyr, og emballagen skal vise udstyrets fabrikant, med unik produktidentifikation, som typisk er angivet ved REF-nummer og produktionsnummer, typisk angivet LOT samt tal.

- Alt efter filtreringsevne kan mundbindene hedde type I, type II eller type IIR. Desuden skal vejledningen være på dansk. Er udstyret produceret udenfor EU, skal der være angivet information en repræsentant indenfor EU, forklarer Hanim Yassin, akademisk sagsbehandler i sektion for medicinsk udstyr hos Lægemiddelstyrelsen

– Det er ikke ligegyldigt, hvilket mundbind man bruger. Det skal være mærket rigtigt og være lavet på en måde, så fabrikanten har overholdt meget specifikke krav. Mærkningen betyder, at fabrikanten lever op til lovkravene mht. bl.a. effektivitet og sikkerhed, tilføjer hun.

Mundbind fra farvehandleren eller andre handy-man-udsalg kan ikke beskytte mod Coronavirus. Foto: Aleksander Klug Dette mundbind beskytter ikke, men det ligner til forveksling dem, der gør. Foto: Aleksander Klug Hverken de hjemmesyede eller andre stofbind er på listen over de mundbind, som Lægemiddelstyrelsen anbefaler. Foto: Shutterstock

Mundbind er ikke pynt

Alverdens modeproducenter er de seneste måneder begyndt at fremstille mundbind, der koster flere hundrede kroner pr. stk. Men hvis ikke mundbindet kun skal være til pynt, skal man altså tjekke, hvad der står på pakken.

Et mundbind kan sagtens være CE-mærket uden at være certificeret som medicinsk mundbind. Men de mundbind som på nettet sælges som ’CE-mærket’ og ’lever op til gældende standard’, får ved deres markedsføring køberne til at tro, at mundbindene – fordi de til forveksling ligner medicinske mundbind – også er mundbind, der yder beskyttelse mod Covid-19.

Mundbind, som købes hos farvehandleren eller andre firmaer, som sælger værnemidler til f.eks. håndværkere, er glimrende, når man maler, støver osv. Men de er ikke fine nok i vævningen til at stoppe Corona-vira.

Man kan ikke sige, at et dårligt mundbind er bedre end intet mundbind. Faktisk er de ukurante penge ud ad vinduet, fordi de er lig med falsk tryghed.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Dette er bare et af mange eksempler fra nettet, hvor mundbindet til forveksling ligner dem, Lægemiddelstyrelsen anbefaler. Foto: Aleksander Klug

Virologen

– Jeg vil stærkt anbefale, at man køber de mundbind, der lever op til Lægemiddelstyrelsens retningslinjer. Helt generelt kan man sige, at er de ikke fintmaskede nok, er de effektløse, og det skaber i værste fald falsk tryghed, siger virolog Søren Riis Paludan fra Institut for Biokemi i Århus.

Ind til videre anbefaler myndighederne kun brug af mundbind til specifikt syge samt offentlige transportmidler, og så er der påbud i lufthavne og fly. Men ingen ved, om myndighederne udvider deres anbefalinger efterhånden som stigningen af nye smittede stiger.

– Mundbind kan være virkningsfulde, men i stedet for at være negativ og direkte advare mod alle de ’smarte’ mundbind, vil jeg heller nøjes med på positiv vis anbefale, at man køber dem, der er beregnet til at yde en beskyttelse mod virus, understreger Søren Riis Paludan.