Virtuos i chok: Flyttemænd tabte klaver til 1,3 mio.

Et unikt klaver til en værdi af 1,3 millioner kroner blev ødelagt, efter flyttemænd mistede grebet, skriver the Guardian

Den canadiske klassiske pianist Angela Hawitt begræder tabet over det unikke klaver, som hun beskriver som hendes 'bedste ven'. Det skriver The Guardian.

Hawitt havde netop været med klaveret i Berlin til optagelse af Beethoven.

Det dyre uheld skete da flyttemændene forsøgte at løfte det 590 kg tunge klaver op på en vogn. Faldet slog klaverets jernramme skæv og fik låget til at splitte i to. Det stod ikke til redde.

- Det giver ikke mening, finansielt eller artistisk, at genopbygge klaveret. Det er 'kaputt', siger Hawitt.

Klaveret med navnet F278 Fazioli havde en værdi på 150.000 pund svarende til 1,3 millioner kroner. Det blev bygget i Venedig i starten af 00'erne.

Klaveret var unikt, da det havde fire pedaler. Producenten Paolo Fazioli siger, at han aldrig vil lave klaverer med fire pedaler igen, da det var 'skide svært at lave'.

Flyttemændene, der var specialiseret i transport af musikinstrumenter, havde i 35 år aldrig oplevet noget lignende.

- Hun er en gudinde af klaveret. Hvis klaveret gik på auktion før ulykken, ville det kunne give en meget stor fortjeneste, siger Terence Lewis, der er leverandør af det berømte klavermærke.