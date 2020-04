Virus spredte sig: En begravelse blev til mange flere

Med 208 dødsfald er Georgia blandt de otte værst ramte stater i USA.

Især området omkring storbyen Atlanta har store problemer med coronavirus, men også den lille region Dougherty County er hårdt ramt.

Og det er der ifølge The Washington Post en særlig grund til. En begravelse i slutningen af februar.

Her mødtes over 100 mennesker for at tage afsked med en af deres kære. I blandt dem var en mand fra Atlanta, der få dage senere døde med coronavirus.

Atlanta er den største by i Georgia, men coronavirus har omdannet storbyen til en spøgelsesby. Foto: Kevin C. Cox/Ritzau Scanpix.

Han anses nu for at være en såkaldt superspreder, og få dage efter begravelsen begyndte flere af de øvrige deltagere også at få det skidt. Det gjorde også medarbejdere hos bedemanden og frivillige i den kirke, hvor begravelsen blev holdt.

En stor smittekæde var skabt.

I New York er mere end 8000 mennesker døde med coronavirus, og det skaber desværre travlhed i lighuse. Video: Ritzau/Scanpix. Redigering: Martin Ekelund

Hårdt ramt region

Virussen spredte sig hurtigt i Dougherty County, hvor regionen med kun knap 90.000 indbyggere har registreret 30 dødsfald, mens 685 er testet positiv.

Det svarer til 752 smittede pr. 100.000 indbygger, hvilket er på højde med New York City.

Dougherty County er et område med 70 procent afroamerikanere, og regionen kæmper i forvejen med fattigdom, høj arbejdsløshed og andre økonomiske og sociale problemer.

- Det er 90 procent afroamerikanere, der er døde i vores region. De fleste af dem havde underliggende sygdomme såsom diabetes, AIDS, kræft eller KOL, og det var med til at svække deres immunforsvar, siger retsmediciner i regionen Michael Fowler til The Washington Post.

Epicenter i New York

USA har i alt registreret 311.536 smittede med coronavirus. 8498 har mistet livet med sygdommen.

I alt har 3565 mennesker, der var smittet med coronavirus, mistet livet i New York, der er den hårdest ramte af USA's 50 delstater.

New York har nu registreret i alt 113.704 tilfælde af coronasmitte. Det er en stigning på omkring 11.000 i forhold til fredag og næsten dobbelt så mange tilfælde som for en uge siden.

Dermed er delstaten 11.000 bekræftede tilfælde fra at have flere registrerede corona-smittetilfælde end hele Italien. Det sydeuropæiske land har 60 millioner indbyggere, mens der bor 20 millioner i New York.

Kort om coronavirus

Hvordan tester vi

Herunder kan du blive klogere på, hvordan det foregår, når man bliver undersøgt for corona.





Forstå 'familien' af coronavirus, og hvor usynlig en fjende den er

DU kan hjælpe med at begrænse udbredelsen af coronavirus ved at følge de simple råd i grafikken herunder:

Sådan føles det

Vær særligt opmærksom på symptomerne på coronavirus. Her kan du se, hvad du især skal holde øje med.

Forstå sygdommen

Coronavirus har på kort tid sat adskillige lande helt i stå. I grafikken herunder kan du blive klogere på den lille virus med den store effekt.

