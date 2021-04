Virus-tsunami i Indien: Frygter spredning til resten af verden

- Volumen er gigantisk. Det er som en tsunami.

Sådan beskriver indiske Jalil Parkar situationen i det kæmpemæssige land, hvor coronavirus lige nu hærger mere end noget andet sted i verden. Jalil Parkar er ansat på lungeafdelingen på Mumbai hospital og befinder sig lige nu midt i brændpunktet.

Det skriver CNN.

Som det fjerde land i verden har man onsdag rundet 200.000 dødsfald blandt coronasyge, og dagligt bliver der i øjeblikket registreret over 350.000 smittede.

Men selv om det voldsomme udbrud for nu begrænser sig til Indien, så advarer eksperter om, at det også er skidt nyt for resten af verden. Jo mere virus derude, jo dårligere er det for udviklingen i hele verden, da virus har bedre vilkår for at udvikle sig.

Business Insider har talt med professor på Medical University of South Carolina Krutika Kuppalli, der er dybt bekymret over udviklingen i verdens næstmest folkerige land.

Ilt er guld i øjeblikket i Indien, hvor adskillige hospitaler mangler flasker. Foto: Amit Dave/Ritzau Scanpix

Global spredning

- Jeg har hele troet, at Indien ville blive det nye epicenter for pandemien. Dobbelt-mutationen er nu i Californien og Storbritannien, og lignende mutationer vil cirkulere i hele verden. Det er virkelig et globalt problem, hvis Indien ikke får det under kontrol. Vi kan lave nok så mange rejserestriktioner, men vi kan aldrig forhindre, at mutationerne vil sprede sig til andre lande, siger hun til Business Insider.

Den nye dobbelt-mutation er fortsat så ny, at eksperterne endnu ikke har haft mulighed til at undersøge dens udvikling til bunds. Men selv om dens navn kan lyde voldsomt, så tyder intet på nuværende tidspunkt på, at den er mere farlig.

- Vi ved ikke, hvordan de her to mutationer opfører sig, når de bliver parret, siger dr. Benjamin Pinsky fra Stanford University til Los Angeles Times.

Dog tyder udviklingen i Indien på, at den ligesom den britiske og den sydafrikanske mutation er mere smitsom. I Danmark har SSI meldt ud, at de ikke er bekymrede på nuværende tidspunkt.

'Til og med den 24. april i år er der fundet 29 tilfælde af B.1.617 i Danmark. Det drejer sig om 20 personer med Indien som tilhørsland, 5 fra Iran og 1 fra Litauen. De sidste 3 tilfælde er set blandt danske statsborgere. Det vurderes, at der er tale om i alt om fire smittekæder. Tre af disse kæder med en rejserelation. Ingen af de bekræftede tilfælde er indlagte eller døde,' skriver SSI.

- Vi har ikke data, der tyder på, at B.1.617 er mere smitsom end for eksempel B.1.1.7, og samtidig vurderer vi, at vaccinerne vil være effektive overfor den, siger SSI's faglige direktør, Tyra Grove Krause.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Vaccine-problemet

En anden global problemstilling er, at Indien er det land i verden, der producerer flest vacciner. Tidligere har det været problemfrit, fordi Indien havde situationen under kontrol, og de havde ingen problemer med at sende vacciner til USA, Europa og andre steder.

Men nu er stemningen vendt, og ifølge Indien-ekspert og skribent for Times of India Mrutyuanjai Mishra er regeringen i Indien tvunget til at beholde flere vacciner.

Det fortæller han til Ekstra Bladet.

- Indien har været meget gavmilde med deres vacciner og har sendt dem til Europa, Mellemøsten og resten af verden, men nu er situationen ikke længere under kontrol. Derfor må Indien nu beholde flere af de vacciner, som bliver produceret i landet, siger han til Ekstra Bladet.

Også amerikanske The Athletic beskriver, hvordan Indien er kendt som hele verdens apotek, og at de nu er tvunget til at holde på vaccinerne.