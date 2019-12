Virus-udbrud lammer danske sygehuse: Hold dig væk

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Sygehusene i Holstebro og Herning har siden mandag været ramt af et udbrud af den stærkt smitsomme virus roskildesyge.

Det skriver tvmidtvest.dk.

For at komme udbruddet til livs har man måtte sende 20 patienter i isolation, og personalet på de to sygehuse er i højeste alarmberedskab. Flere stuer har advarselsskilte hængende på døren, og personalet er blevet bedt om at være ekstremt forsigtige med hygiejnen.

- Man ved, at hvis man ikke gør noget, så er det hele afdelinger, der bliver ramt. Det er voldsomt smitsomt det her, fortæller Jens Friis Bak, der er lægefaglig direktør på sygehuset ifølge tvmidtvest.dk.

Roskildesyge, der også går under navnet omgangssyge, kan medføre voldsom opkast og diarré.

Hold dig væk

Virussen er ifølge direktøren kommet fra patienter udefra, og onsdag er 11 patienter meldt smittet. På trods af, at man har identificeret de smittede, bør borgere i området alligevel overveje en tur på sygehusene en ekstra gang.

- Medmindre man er meget syg, er det stadig bedst, hvis man holder sig væk fra sygehusene, fortæller den lægefaglige direktør.

Herning Sygehus var sidst ramt af roskildesyge for to år siden. Man forventer, at det går over inden for 2-3 dage.