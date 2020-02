Virusramt provins i Kina åbner hospital bygget på otte dage

Et nyt lynbygget hospital i den kinesiske storby Wuhan, hvor coronavirusset har sit epicenter, står færdigbygget efter blot otte dage.

Det melder kinesiske statsmedier ifølge BBC natten til mandag dansk tid. Hospitalet skal ifølge medierne være klar til at åbne mandag.

Myndighederne i Hubei-provinsen, hvor Wuhan ligger, har sat gang i lynbyggeri af to ekstra hospitaler for at håndtere virusudbruddet, som har medført overbelægning på provinsens hospitaler.

Alene i Hubei er der 11.177 bekræftede smittetilfælde, mens virusset har kostet 350 personer livet i provinsen.

Det nye Huoshenshan Hospital i provinsens hovedstad, millionbyen Wuhan, vil kunne rumme 1000 patienter.

Foto: STR/AFP/Ritzau Scanpix

Ifølge lokale tv-stationer er omkring 1400 læger og sundhedspersonale fra det kinesiske militær, hvoraf nogen har tidligere erfaring med smitsomme virusudbrud, ankommet til Wuhan.

Hospitalerne i Hubei-provinsen er ifølge blandt andet The Washington Post både blevet underbemandede og voldsomt overbebyrdede i takt med at virusset har spredt sig.

Samtidig er der flere hospitaler, som melder om mangel på medicinske forsyninger.

- De medicinske forsyninger er ved at løbe tør - hjælp, har børnehospitalet i Wuhan skrevet på sociale medier.

Foto: STR/AFP/Ritzau Scanpix

Ifølge The Washington Post nogle ansatte på hospitaler sågar begyndt at bære ble, fordi de har for travlt til at gå på toilettet.

Det skrev avisen tilbage i slutningen af januar i en artikel om de pressede hospitaler i Wuhan.

På nationalt plan i Kina er der over 17.000 bekræftede smittede.

Derudover er der ifølge de kinesiske sundhedsmyndigheder 21.558 personer, som man mistænker kan være smittet af coronavirusset.

Virusset har desuden spredt sig til over 20 andre lande, heriblandt flere i Europa.

Uden for Kina er der blevet bekræftet et enkelt dødsfald som følge af virusudbruddet i Filippinerne. Der var tale om en kinesisk mand fra Wuhan.