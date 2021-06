Virusvarianten Delta Plus er fundet i Danmark

En passager, der er ankommet til Danmark med fly fra Portugal, er bekræftet smittet med virusvarianten Delta Plus.

Det er første tilfælde i Danmark af den mere smitsomme virusvariant, oplyser Statens Serum Institut (SSI) i en pressemeddelelse.

Varianten udspringer af Delta-varianten, der først blev fundet i Indien og er vurderet mere smitsom end de øvrige kendte varianter af coronavirus. Delta er på fremmarch i en række lande verden over, hvor den har fået smittetallene til at stige.

Delta Plus har - til forskel for Delta - mutationen K417N. Den mutation mistænkes for at kunne nedsætte virussets følsomhed over for antistoffer.

Det kan potentielt påvirke, hvor godt vacciner beskytter mod varianter med mutationer af den type.

Foreløbige data viser dog ifølge SSI, at vacciner virker. Desuden er der indtil videre ikke noget, der tyder på, at Delta Plus-varianten spreder sig mere end Delta.

- Men vi har brug for flere data for at kunne vurdere risikoen ved Delta-AY.1-varianten (Delta Plus, red.) helt præcist, siger Troels Lillebæk, der er afdelingschef på SSI og professor på Københavns Universitet, i pressemeddelelsen.

Varianten blev første gang registreret i Indien i april. Siden er der fundet tilfælde i en række andre lande, herunder Storbritannien og Portugal.

