Visadankortet forsvinder: Mulighed for 700 nye funktioner

Visadankortet er et overstået kapitel.

I hvert fald for kunderne i Jyske Bank, når deres Visadankort begynder at udløbe i de kommende år. Det meddelte bankens øverste ledelse tidligere på dagen via erhvervsmediet Finans.

Ifølge Jyske Bank vil man fremadrettet splitte Visadankortet op i to kort, så kunderne fremover vil blive tilbudt et dankort og et Visadebit-kort.

Ekstra Bladet har spurgte Jyske Banks CIO, Peter Trier Schleidt, hvorfor kunderne i banken nu fremover skal have to kort i stedet for et, og hvor han mener, fordelene ligger.

Peter Trier Schleidt og resten af Jyske Bank vil lade kunderne vælge, hvilket kort de ønsker at betale med. Derfor dropper de nu det kombinerede dan- og Visakort, lyder forklaringen. Foto: Kim Agersten

- Det er ret enkelt. Vi vil gerne give kunderne valget. Give dem muligheden for at vælge, hvordan de vil betale. Som det er med et Visadankort, så bliver man ikke spurgt, hvilket kort man betaler med. Det får de fremadrettet, lyder det fra Peter Trier Schleidt.

- De fleste har rigeligt med kort i pungen i forvejen. Hvorfor er det vigtigt for kunderne, om der står dankort, Visa eller Visadankort på deres betalingskort?

- Funktionaliteten er ikke ens. Der er ikke udviklet så meget på dankortet, som der er med Visakortet. På det nye Visakort vil der komme ekstra funktioner.

- Hvad er det for funktioner?

- For eksempel kan man bruge det til Applepay, der kan være mulighed for at tilknytte kundefordelsprogrammer og meget andet. Visa udvikler kort til milliarder af brugere og giver os mulighed til at tilgå op mod 700 funktioner, som vi kan tilknyttet kortet, som ikke er muligt, når det hænger sammen med dankortet.

- Men man kan også tilknytte kundefordelsprogrammer til dankortet. Er det vigtigste ikke, at man kan betale med det?

- Visakortet har også den fordel, det kan bruges internationalt. Der kan tilknyttes forsikringer og meget andet. Samtidig bliver det et debitkort, vi giver kunderne, så du kan heller ikke hæve over. Det er der mange, der efterspørger.

- Er det ikke bare, fordi I kan tjene flere penge på det og tage højere gebyr?

- Begge dele er gratis for forbrugerne. Men i forhold til os er situationen sådan, at hvis man kigger på tværs af alle vores betalingsmidler, så tjener vi ikke noget på det. Til gengæld går vores kunder rigtigt meget op i selv at kunne vælge.

- Både forbrugerorganisationen Forbrugerrådet Tænk og detailhandlens interesseorganisation Dansk Erhverv mener, at det her er et angreb på dankortet, fordi det ikke er muligt at skrue op for gebyrerne på dankortet på samme måde, som det er med Visa og Mastercard. Har de ikke en pointe?

- Som sagt tjener vi ikke noget på det. Det er ikke et angreb på dankortet, men det giver selvfølgeligt dankortet mere konkurrence. Hvis kunderne fravælger dankortet, når nu de får valget, så har vi ikke behov for dankortet mere. Men så er det kunderne, der vælger det fra, og ikke os.