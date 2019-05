Viser anderledes kavalergang på Instagram

Bikini-tiden nærmer sig for alvor, og det har flere smukke kvinder udnyttet til at vise en ny form for kavalergang

Vi befinder os halvvejs inde i maj måned, og selvom vejret sidste år dikterede bikinier og badebukser, skal vi vist vente lidt på at kunne hoppe i sommertøjet her i Danmark.

Men så er det jo godt, at flere kvinder, bloggere og 'influencers' viser en ny form for bikini-mode frem. Nu er det lige pludselig ikke det øverste af barmen, der skal være fokus på i badetøjet.

I hvert fald ikke hvis man skal tro på de mange billeder, man kan finde af de såkaldte 'underboob bikinis', der er blevet et hit på Instagram. Løst oversat betyder det 'underbryst-bikinien'. Den nye bikini-trend er en bikini, der i modsætning til at være nedringet i stedet er formet, så den viser den nederste del af kvindens bryster. Den kan i visse tilfælde også være både nedringet og samtidigt vise 'underboob'.

Nogen gange kunne man fristes til at sige, at brugerne af den nye 'underboob bikini' simpelthen har valgt deres bikini i en forkert størrelse, men det er tilsyneladende fuldstændigt meningen, at den skal sidde sådan.

Popstjernen Rita Ora var faktisk før sin tid, da hun sidste sommer poserede i en pink bikini, der var alt for lille til hende. Derfor kom hun måske ved en tilfældighed - måske bevidst til - at vise såkaldte 'underboob'.

Sangerinden Iggy Azaela viste også allerede for cirka et år siden sig frem med et vaskeægte 'underboob-bikini-look' på Instagram.

Men siden hen er det altså blevet et mere aktuelt modefænomen, der især viser sig på Instagram. Og for kun tre dage siden viste reality-tv-stjernen Charlotte Crosby 'underboob' på Instagram med følgende outfit:

Herunder kan du se flere kvinder, der også præsenterer 'underboob' på Instagram.