Viveca fik 24 parkeringsbøder på en dag: - Jeg tænkte 'whaaat'

Viveca Twellmann fik sig noget af et chok, da hun 28. juni tømte sin postkasse.

I postkassen lå der nemlig ikke bare en, to eller tre parkeringsbøder - der lå hele 24 bøder fra parkeringsselskabet ParkZone.

- Jeg tænkte i starten, at det måtte være en fejl. Jeg tænkte, de måtte have sendt den samme bøde flere gange, fortæller hun til Ekstra Bladet.

Viveca Twellmann satte sig ind i sin stue og begyndte at åbne de mange breve, men der kunne hun se, at der ikke var tale om den samme bøde.

- Jeg tænkte bare whaaat! Jeg kunne se, at der var bøder dateret helt tilbage fra november sidste år, og at de alle sammen var fra præcist samme parkeringsplads foran Netto ved Hellerup Station, fortæller hun.

Udover de 24 bøder, stod der også i brevene, at der var sidste betalingsfrist 27. juni - en dag tidligere, end hun modtog dem.

- Jeg kaldte min søn og eksmand ind i stuen. De havde nemlig også fået nogle bøder. Det var nærmest komisk, så vi begyndte også at grine lidt af det. Vi havde fået så mange breve, at vi næsten kunne tapetsere en væg med dem.

Foto: Privatfoto

Foto: Privatfoto

Svinsk forretningsmodel

Efter grinene havde lagt sig ramte alvoren dog også. Hver bøde var krediteret med en afgift på 310 kroner, hvilket ville løbe op i en betaling på 7440 kroner.

Det var Viveca Twellmann naturligvis ikke interesseret i, men hun tænkte også, at der måtte være tale om en fejl.

- Jeg tænkte 'ej, helt ærligt. Hvad sker der lige her'. Nogle af bøderne er måske berettigede, men langtfra dem alle, siger Viveca Twellmann, der umiddelbart efter opdagelsen tjekkede ParkZone på Trustpilot.

- Jeg kunne se, at jeg ikke var den eneste, der havde gjort sig denne 'overraskelse,' så jeg besluttede mig for at skrive en anmeldelse.

Viveca Twellmann gav også ParkZone en enkelt stjerne med overskriften 'Svinsk forretningsmodel,' og forklarede efterfølgende sin situation.

En systemfejl

Viveca Twellmann var som nævnt ikke den eneste, der fredag 28. juni modtog flere bøder fra parkeringspladsen ved Netto ved Hellerup Station.

En Facebook-gruppe blev også lavet ved navn 'Stop ParkZone.'

Skaberen af gruppen hedder Sara Katrine Jandrup, og hun havde ligesom Viveca Twellmann fået adskillige bøder - dog 'kun' ni.

Hun havde taget kontakt til den lokale avis, som rettede henvendelse til ParkZone.

Efterfølgende svarede ParkZone Sara Katrine Jandrup I en skriftligt mail:

'I har kontaktet os vedrørende ni parkerings- og kontrolafgifter pålagt på Ryvangs Allé 81-83.

'Vi har desværre nogle systemfejl, som dels har medført at der er sendt opkrævninger ud for en testperiode, hvor der ikke skulle ske opkrævning og som dels har medført, at vi ikke har sendt opkrævninger ud løbende. Alle de opkrævninger I har modtaget vedrører testperioden og alle er selvfølgelig krediteret. Skulle i have flere opkrævninger på andre biler, på den pågældende plads, så kontakt os venligst, da disse krediteres i testperioden frem til 21. december 2018 og krediteres ned til et stk. fra 21. december og frem til 1. juli 2019. Jeg beklager ulejligheden. Har I spørgsmål er I meget velkomne til, at rette ny henvendelse,' skrev den juridiske chef for ParkZone, Michelle Saby.

Gider ikke parkere der igen

Det betød, at hverken Viveca Twellmann og de mange andre skulle betale nogle af de mange bøder, de fik ind af brevsprækken den dag.

Det er Viveca Twellmann naturligvis glad for.

- Jeg er glad for, at de trækker bøderne tilbage. Jeg gider dog ikke parkere derhenne mere, fortæller hun og henviser også til det nye system, hvor bilernes nummerplader bliver scannet - hvilket var det system der også blev testet af.

Hun er dog ærgerlig over, at de ikke selv opdagede fejlen og rettede den.

- Jeg tænker, at de selv burde have opdaget fejlen. Hvad nu hvis folk ikke havde opdaget, at der var tale om en fejl, og de bare havde betalt, spørger hun.

Parkzone: Det er en fejl

Parkzone har givet Ekstra Bladet en skriftlig kommentar på sagen.

I en mail til Ekstra Bladet udtaler administrerende direktør i Parkzone, Torben Holritz Juhl, blandt andet:

'Der er desværre tale om en fejl i systemopsætningen på den konkrete plads. Fejlen medførte dels, at der blev sendt opkrævninger ud for en testperiode, og dels at korrekte opkrævninger ikke blev sendt ud løbende, men samlet efter en længere periode. Alle sager fra testperioden er allerede krediterede og alle bilister, der har fået mere end én opkrævning i perioden 21/12 2018 til 30/06 2019, skal alene betale for én opkrævning. Dette ud fra en betragtning om, at det måske kun ville have blevet til én opkrævning pr. køretøj, hvis opkrævningerne var blevet udsendt løbende.'

'Vi opdagede fejlen den 25. juni, og den 26. juni igangsatte vi proceduren for, hvordan de berørte sager skulle håndteres. Alle berørte sager er sat i bero, og vi orienterer de berørte bilister enkeltvis. Vi forsøger altid at lære af vores fejl, og vi iværksætter procedurer, der gør, at vi ikke begår samme fejl flere gange. Skulle vi begå fejl, så vil disse selvfølgelig blive rettet, når de konstateres.'