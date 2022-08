Vivi risikerer astronomisk elregning: - Jeg må sove foran brændeovnen

Elpriserne banker derudad, og for 65-årige Vivi Seirup kan det betyde, at hun ikke længere vil kunne betale sine regninger

Lidt uden for Ringe, i en lille, hyggelig trelænget landejendom med hybenbuske langs facaden, bor Vivi Seirup.

Selvom de fleste mennesker skal bukke hovedet for at bevæge sig rundt, kan Vivi gå ubesværet igennem gangen, stuen og videre ud til udestuen.

De seneste 20 år har hun nemlig renoveret sit hjem, så der hverken er dørtrin eller andre forhindringer, som stopper Vivi i at leve sit liv med leddegigt.

Men nu sætter de stigende elpriser en mur op foran den 65-årige pensionist. En mur, som man ikke kan besejre med gigt og en førtidspension.

Vivi Seirup har hele sit liv været vant til at spare, men det hun står over for den kommende vinter, ser hun allerede som en tabt kamp. Bare at holde huset nogenlunde varmt vil blive for dyrt for den 65-årige førtidspensionist. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Gigantisk elregning

65-årige Vivi fik i starten af sine 30'ere konstateret slem leddegigt, der gør, at hun de seneste 20 år har været førtidspensionist.

Netop på grund af gigten har Vivi gjort sig ekstra umage for at fremtidssikre sin ejendom, der for fem år siden fik installeret en varmepumpe.

- Jeg tænkte, at hvis jeg skulle blive her resten af mine dage, måtte jeg gøre, hvad alle anbefalede og få skiftet oliefyret, siger Vivi Seirup.

Efter varmepumpen blev installeret, steg Vivis elforbrug til cirka 5000 kilowatt-timer pr. kvartalet. Heri er varmen fra pumpen, strømforbruget og en varmtvandsbeholder.

På nuværende tidspunkt har Vivi låst sin elpris til 0,70 øre eksklusive afgifter frem til første oktober i år, men efter det skal ejendommen i Ringe ud på det frie elmarked, hvor der flere dage har været elpriser på mere end seks kroner pr. kilowatt.

- Jeg har regnet på det, og lige nu betaler jeg 26.000 kroner om året for el. Den regning kan stige med fire eller fem gange efter 1. oktober, og det har jeg simpelthen ikke råd til, siger en bekymret Vivi Seirup.

Vivi Seirup håber, at regeringen kigger til vores nabolande og kommer med større hjælpepakker end de 600 kroner i varmecheck. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Salg af ejendommen

Med en budgetkonto på 18.000 om måneden for hus, bil, benzin, forsikringer, vand, varme og strøm og en udbetalt pension på 21.000 med en privat pension og førtidspensionen, har Vivi ikke mere end 3000 til mad, tøj og andre personlig udgifter hver måned.

I takt med benzin og mad også er blevet dyrere, er det beløb blevet endnu mindre.

Med udsigten til en elregning, som i værste tilfælde kan ramme i nærheden af 100.000 om året, ser det sort ud for Vivi og hendes fremtidsdrømme med landejendommen i Ringe.

- Lige nu er jeg mest opgivende og ked af det. Det fylder rigtig meget i mit hoved, og jeg føler mig fanget. Ved et salg af ejendommen vil jeg komme herfra med en gæld. Huset er jo indrettet til mig, og jeg vidste godt, at det ikke kunne holde prisen, da jeg begyndte, men det var nødvendigt for mig at lave de ændringer.

En seng foran brændeovnen

Det, Vivi håber mest, er, at regeringen vil kigge mod andre lande, hvor der allerede er introduceret enorme hjælpepakker med henblik på at regulere de stigende priser.

- De 6000 kroner i varmecheck er jo ikke engang et plaster på såret - det er jo faktisk helt til grin. Hvis min regning stiger fra 26.000 om året til 100.000, har jeg jo tabt lige meget hvad.

Hvis man spørger Vivi, hvad hun har tænkt sig at gøre, og om der ikke kan reguleres, kommer svaret hurtigt.

- Jeg har tænkt rigtig meget over løsninger, og jeg er kommet frem til, at jeg nok reder en gæsteseng op foran brændeovnen inde i stuen, og så skruer jeg ned i resten af huset, så der er 16 grader. Derudover må jeg spare alle de steder, jeg kan - både tøjvask, madlavningen og lys. Det eneste sted, jeg ikke kan spare, er det varme vand. Jeg kan ikke gå i bad i koldt vand, det er umuligt, slutter Vivi Seirup.