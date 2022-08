VL-grupperne: Danmarks lukkede magtcirkler

Er du virksomhedsleder eller 'dagsordensættende samfundsaktør'? Så kan du måske se frem til en invitation til et hemmeligt netværk med ligesindede, hvor det er strengt forbudt at referere fra møderne. Der er især to gode grunde til at deltage ifølge en ekspert

Sandsynligheden for, at en invitation til de hemmelighedsfulde møder dumper ind af din brevspække, er dog klart størst, hvis du i forvejen kender et medlem. Det er nemlig de lokale VL-grupper selv, som finder mulige medlemmer til netværket. Og måtte nogle i gruppen ikke anse dig for at være leder i tilstrækkelig grad, eller måske ikke dagsordensættende nok, er du sat permanent uden for døren.