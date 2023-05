Vognmænd vil lamme dansk trafik

150 lastbiler blokerede tirsdag central gade ved Christiansborg. Det skete, fordi mange vognmænd er utilfredse omkring en ny kørselsafgift, som regeringen ville indføre. Vognmændene mener, at den vil have alvorlige konsekvenser for erhvervet

Vognmænd har i den seneste tid ikke lagt skjul på deres utilfredshed over et nyt lovforslag, der skal reducere CO2-udledning.

Men nu har de tilsyneladende fået nok.

15. maj vil de efter planen lamme trafikken i hele landet.

- Jeg synes, det er fuldstændig forkert det, de har gang i, siger Benny Nielsen til TV Midtvest. Han er vognmand hos Fredsø Vognmandsforretning på Mors

- Brancheorganisationen har forsøgt at forhandle, men regeringen vil ikke lytte. Vi vil gerne være grønne og betale for det, men det skal være en afgift, som er realistisk og til at administrere og betale, tilføjer han.

Vognmand Benny Nielsen var initiativtager til demonstrationen foran Christiansborg 4. april. Foto: Jens Dresling

Han støtter op om demonstrationen og var tidligere med til at arrangere en lignende aktion 4.april, hvor 300 lastbiler var samlet foran Christiansborg for at demonstrere.

Hensigten med demonstrationerne er at få regeringen til at droppe lovforslaget og planen om en ny vejafgift.

Forslaget går ud på, at vejafgiften skal fastsættes efter, hvor langt en lastbil kører, og hvor meget CO2 den udleder.

Vil lamme Danmark

Ifølge Benny Nielsen er demonstrationen den eneste mulighed, der er tilbage, da forhandlingerne er løbet ud i sandet.

Aktionens deltagere vil blokere tilkørsler til motorveje, hovedveje og andre trafikale knudepunkter fra klokken seks om morgenen.

Og de stopper ifølge dem selv, først når lovforslaget er droppet.

Foto: Jens Dresling