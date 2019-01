Vognmænd: Vindgrænser på Storebælt kan forhindre ulykker

Hvis man skal mindske antallet af ulykker på Storebæltsbroen ved kraftig vind, er det en god idé helt at forbyde kørsel i stærk vind frem for blot at fraråde chauffører at køre over.

Sådan lyder det fra DTL-Danske Vognmænd, som repræsenterer vognmænd med samlet knap 10.000 lastbiler.

- Det er en god idé at lægge nogle niveauer ind, hvor man forbyder kørsel med lette køretøjer i stedet for at lade det være op til den enkelte chauffør, for så er der en risiko for at fejlvurdere vinden og dermed risikere ulykker, siger administrerende direktør Erik Østergaard.

Mandag væltede en lastbil med en tom vogn på Storebæltsbroen, selv om myndighederne havde frarådet vindfølsomme køretøjer - som lette lastbiler og campingvogne - at krydse broen.

Ulykken lammede trafikken i fire timer, og flere partier i Folketinget vil nu se på, om reglerne skal strammes, og der skal indføres forbud mod kørsel ved kraftig blæst.

- Jeg kan ikke se, at vi skulle have nogen problemer med det forslag. I dag har broen været lukket i flere timer, og rigtig mange mennesker er blevet påvirket, siger Erik Østergaard.

De nuværende regler er, at vindfølsomme køretøjer bliver advaret mod at køre over broen, hvis det blæser mere end 15 meter per sekund.

Først når det stormer med en vindhastighed over 25 meter per sekund, bliver broen lukket for al trafik.

Erik Østergaard erkender, at det er chaufførernes ansvar at lytte til myndighedernes anvisninger.

- Det er chaufførens vurdering i det givne tilfælde. Det er ham, der har ansvaret for bilen, han sidder i.

- En af de udfordringer, der kan være, er, at der er rigtig mange udenlandske chauffører, der måske ikke registrerer, at der er en anbefaling om ikke at køre over, siger Erik Østergaard.

Han mener derfor, at det er ekstra vigtigt, at myndighedernes anvisninger også er på andre sprog end dansk.