Vold er ikke o.k., men det er ulovligt arbejde heller ikke

ARNE FREDERIKSEN, 70

- Hvad er din reaktion på det, der skete?

- Jeg kender ikke detaljerne, men umiddelbart så har jeg sympati for dem, der gør det, fordi jeg ved, hvad der plejer at ligge bag den slags sager. Men man tænker jo selvfølgelig, at man håber, at der ikke er nogen, der kommer til skade.

- Hvad skal der til for at komme den slags konflikter til livs?

- Ansvaret ligger også hos folk selv. Når vi har den slags problemer, så gælder det også om at have nogle stærke fagforeninger. Der har aldrig været mere brug for dem, end vi har nu.

- Men arbejdsgiverforeningerne har også en del af ansvaret. Vi har tre ansvarlige parter på arbejdsmarkedet i det her land. Så må det også være ligeligt fordelt. Kædeansvar ville være en god løsning. Det ville da være logisk, at folk blev stillet til ansvar for det, de render og laver.

MARIA KOCH, 31

- Hvad er din reaktion på det, der skete?

- Jeg synes ikke, at det på nogen måde er en god løsning at løse problemer med vold.

- Hvad skal der til for at komme den slags konflikter til livs?

- Jeg synes, politikerne bør tage et ansvar. Man bør have mere styring med, hvilke typer arbejde, der bliver udført og sikre, at de arbejder under ordnede forhold og at mennesker ikke bliver udnyttet.

- Problemet er jo, at hvis man får mennesker til at arbejde under dårlige forhold, så kan man tilbyde sine ydelser billigere end andre. Så der skal være nogen mere effektive værktøjer til at styre det.

LAU BENDIX FUCH, 19

- Hvad er din reaktion på det, der skete?

- Jeg synes aldrig, at vold er den rigtige løsning, men der skal uden tvivl gøres noget ved det, når vi taler om ulovlig arbejdskraft. Jeg kan sagtens forstå den vrede, der har været i folk, men metoden, der blev brugt, er jeg meget imod.

- Hvad skal der til for at komme den slags konflikter til livs?

- Jeg synes, virksomhederne har ansvaret for ikke at benytte ulovlig arbejdskraft. Det er der, det starter.

- Og så synes jeg, at politikerne har det største ansvar for, at vi kan få overblik over, at alle udføre deres arbejde lovligt. Det burde ikke kunne betale sig, at lave ulovligt arbejde.

- Der skal være nogen mærkbare konsekvenser. Grunden til, at de gør det, er jo også, at de kan slippe nemt uden om det. De bøder, de får, er generelt ikke store nok.

HENRIK RIGTRUP, 45

- Hvad er din reaktion på det, der skete?

Det nytter ikke noget at skabe rent anarki og gå ud og slå tilbage i den slags situationer. Det er politiets opgave at håndtere, hvis nogen bruger vold. Man skal lade myndighederne håndtere det.

- Hvad skal der til for at komme den slags konflikter til livs?

Vi har allerede Arbejdstilsynet, og hvis det ikke er nok, så har vi jo også politiet. Jeg tror ikke, at vi mangler flere beføjelser. Jeg synes allerede, at der er rigeligt med overvågning i forvejen.