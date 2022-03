Voldsom anklage: De pumper priserne

Krigen i Ukraine sender priserne i vejret, men de danske supermarkeder udnytter sitautionen til at skrue priserne ekstra højt op, mener Forbrugerrådet Tænk

Det er en jungle at finde rundt i. Priserne på energi og råvarer er braget i vejret som følge at krigen i Ukraine, men svarer prisstigningerne én til én med de ekstra omkostninger, virksomhederne har?

Som forbruger er det nærmest umuligt at vide. Men når det kommer til dagligvarer, så er Forbrugerrådet Tænk ikke i tvivl.

Supermarkedskæderne udnytter situationen til at 'give den ekstra gas' og hæve priserne 'alt det man overhovedet kan', lyder anklagen.

Det siger cheføkonom Morten Bruun Pedersen til Berlingske.

Han forstår godt, at priserne stiger, når der er krig, men problemet bunder i den manglede konkurrence mellem supermarkederne, som ifølge ham gør, at de kan skrue meget på priserne, uden at det får negative konsekvenser.

67 procent af dagligvarebutikkerne har varslet, at der vil komme yderligere prisstigninger i løbet af de kommende tre måneder. Cheføkonomen råder forbrugerne til at købe deres varer hos de 33 %, der ikke skruer priserne i vejret.

- Forbrugerne kan ikke gennemskue virksomhedens omkostninger, og derfor kan man ikke sige, om det er for meget eller for lidt. Men jeg vil råde forbrugerne til at se, om man kan finde nogle billigere varer andre steder, siger Morten Bruun Pedersen til mediet.

'Absurd påstand'

Hos Coop kalder informationsdirektør Jens Juul Nielsen det 'den mest absurde påstand', han har hørt.

Han hævder, at konkurrencen er stor. Han bakkes op af flere eksperter, der peger på stort udbud af butikker, der er med til at sikre høj konkurrence.

I Salling Group, der ejer Netto, Bilka og Føtex, mener man ikke en gang, at de nuværende prisforhøjelser på varerne dækker de ekstra omkostninger, supermarkederne har haft.

Den holdning deler man i Coop. Her forventer man ikke, at komme ud af denne periode med en forbedret indtjening, oplyser Jens Juul Nielsen til Berlingske.