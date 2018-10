Voldsom blæst væltede træer: Fortsætter i dag

Tirsdag blæste det så voldsomt, at træer væltede i Fredensborg. I dag fortsætter blæsten, men ikke med helt samme styrke

Blæsten er ikke forsvundet i løbet af natten, men er dog aftagende, lyder meldingen fra DMI, efter man tirsdag oplevede vindstød af stormstyrke. De kraftige vindstød forårsagede væltede træer, som billederne herover viser. En uheldig bilist kørte tilmed ind i et af de væltede træer på Helsingørsvej i Fredensborg.

Ifølge DMI oplevede man i Nordsjælland vindstød i den høje ende af stormskalaen.

- I nogle timer blev den (blæsten, red.) rigtig kraftig. Vi nåede op i den høje ende af stormskalaen; vindstød i Nordsjælland på omkring 28 meter i sekundet. Det var lidt voldsomt, siger meteorolog hos DMI Frank Nielsen.

Blæsevejret fortsætter onsdag, men ikke i samme grad, som vi oplevede tirsdag.

- Lavtrykket, der gav den kraftige vind, ligger nu over de baltiske lande - over Litauen. Det betyder, at vi stadig har en nordvesten-vind, men den er aftagende, siger Frank Nielsen.

Vi slipper dog ikke helt for vinden, lyder det.

- I dag (onsdag, red.) er der en hård vind til kuling, som aftager mere i løbet af dagen. Så det er ikke så blæsende i forhold til i går.

