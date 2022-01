Voldsom brand: Flere hundrede har mistet deres hjem

Omkring 100 hjem nåede at blive opslugt af flammerne, før branden kom under kontrol

Op mod 400 mennesker bosat i byen Iquique i Chile fik mandag med ét vendt deres liv på hovedet. Det skete, da en voldsom brand brød ud i byen og fortærede omkring 100 hjem.

Det beretter flere chilenske medier, herunder La Tercera.

Foto: Stringer/Ritzau Scanpix

Branden brød ifølge mediet ud omkring klokken 16.20. Brandvæsnet rykkede massivt ud, men blandt andet tætheden mellem de små huse besværliggjorde slukningsarbejdet.

Ved 20-tiden meddelte byens borgmester, Mauricio Soria, dog, at flammerne skulle være kommet under kontrol.

Foto: Stringer/Ritzau Scanpix

De mange chilenere, som står uden hjem efter branden, har blandt andet fået mulighed for at søge tilflugt på to nærliggende skoler.