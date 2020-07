Voldsom brand i fransk katedral

Opdateret klokken 10.22: Branden er under kontrol

En voldsom brand er brød ud i en katedral i Nantes i det vestlige Frankrig.

Omkring klokken 10 oplyser brændvæsenet, at branden er under kontrol.

Det oplyser brandvæsenet ifølge det franske nyhedsbureau AFP og Le Monde.

Tidligere utalte en talsperson fra fransk brand- og redningscenter ifølge Le Monde, at branden ikke var under kontrol, og at det var en større brand.

Branden brød ud lørdag morgen, og anmeldelsen løb ind klokken 07.44.

Omkring 60 brandmænd var til stede ved katedralen, rapporterer den franske tv-station BFM.

Billeder fra BFM viste en tyk, sort røg, der stod ud fra et glasvindue mellem kirkens to tårne.

Et øjenvidne til branden fortalte til tv-stationen, at han tidligt lørdag blev vækket af en underlig lyd fra kirkens klokker.

- Jeg tænkte, at noget var galt, for det var ikke den lyd, der normalt kommer fra kirkeklokkerne, sagde manden ved navn Oscar til BFM.

Han frygtede, at der er lang vej endnu, før branden kom under kontrol.

- Ud fra hvad jeg kan se, kommer der mere og mere røg, siger han til tv-stationen.