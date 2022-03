Voldsom brand i Vanløse

En større brand er brudt ud på Grøndals Parkvej i Vanløse.

Ifølge Hovedstadens Beredskab er der tale om en større tagbrand.

I første omgang var meldingen, at branden havde bredt sig over fire opgange, men klokken 15.41 oplyser de på Twitter, at i alt cirka 12 opgange er påvirkede af branden.

Det skriver Hovedstadens Beredskab på Twitter.

Foto: Kenneth Meyer

Ekstra Bladets fotograf på stedet fortæller, at det er tydeligt, at tagbranden har spredt sig til flere opgange end de fire, som Hovedstadens Beredskab i første omgang meldte om, og det har beredskabet altså også siden bekræftet.

Tilsyneladende brænder det kraftigt på stedet, og ilden er øjensynligt begyndt at bevæge sig ned gennem bygningerne, siger Ekstra Bladets journalist på stedet.

Et andet øjenvidne på stedet siger, at 'branden er ude af kontrol'.

- Folk er evakueret, og politiet er også herude.

Foto: Kenneth Meyer

Arbejder på genhusning

Københavns Politi oplyser til Ekstra Bladet, at man er til stede og har spærret området af, mens brandvæsnet arbejder med at slukke branden.

- Vi har foreløbig ikke fået nogen meldinger om tilskadekomne. Vi samarbejder med kommunen i forhold til genhusning af de berørte beboere i området, siger vagtchef Thomas Hjermind til Ekstra Bladet.

Han fortæller, at politiet endnu ikke har noget bud på, hvad der kan have været årsag til branden. Han har på nuværende tidspunkt ikke overblik over, hvor mange det har været nødvendigt at evakuere som følge af branden.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Hovedstadens Beredskab.

Foto: Kenneth Meyer

Blev ringet op

Ekstra Bladet har talt med en beboer fra en af de berørte lejligheder.

Han ønsker ikke sit navn frem, men han fortæller, at han bor på fjerde sal i bygningen. Han var ikke hjemme, da branden opstod, men han fik et opkald fra et familiemedlem, der fortalte, at der var ild i lejligheden.

Han fortæller, at han selvfølgelig er rystet over branden, men han er i første omgang glad for, at der tilsyneladende ikke er nogen, der er kommet noget til.

Branden er opstået kun få dage efter, at en anden voldsom brand hærgede i Vanløse, hvor Hyltebjerg Kirke fik store skader efter en omfattende brand.

Opdateres. ...