Voldsom dyremishandling: Savede bagbenene af hund

Tre kvinder fra staten Louisiana i USA er blevet anholdt og sigtet for grov dyremishandling, efter at den 2-årige hund Buddy er blevet efterladt i en trailer-park med begge sine bagben savet af. Efterforskere i sagen har beskrevet sagen som et eksempel på usædvanlig skræmmende dyremishandling.

Det skriver flere medier heriblandt Fox News, Independent og Daily Mail

Og på Facebook er en gruppe ved at samle penge ind til hunden og dens behandling. Her er indsamlet mere end 121.000 kroner.

Her ses Buddy med hele sin bagkrop bundet ind samt halen og højre forben. Billedet er lagt ud på en Facebook-gruppe for at sige tak til dem, der har støttet Buddys behandling med donationer. (Foto: Privatfoto/Facebook)

Hunden blev af en dyreværns-gruppe fundet efterladt i sidste uge fuldstændig ude af stand til at gå. Myndighederne i Tammany Parish har oplyst, at hunden blev skudt tilbage i februar måned og efterfølgende blev lam i bagbenene. Hundens ejere anmeldte skud-episoden, men de sørgede ikke efterfølgende for, at Buddy fik ordentlig medicinsk behandling.

Ifølge en pressemeddelelse fra politiet i Tammany Parish gjorde hundens lammelser den ude af stand til at gå. Hunden Buddy måtte i stedet slæbe sine bagben efter sig og fik voldsomme sår på bagbenene.

Her ses et røntgenbillede af Buddy's krop. (Foto: Privatfoto/Facebook)

Hundens ejere, en 50-årig kvinde og hendes 17-årige datter har til politiet forklaret, at Buddy's ben faldt af, fordi de havde viklet bandage for stramt omkring dens bagben. Den påstand har en dyrlæge imidlertid pure afvist som falsk. Han mener nemlig, at Buddys bagben er blevet savet af med vilje.

I forbindelse med en undersøgelse af Buddy har man også fundet to kugler i hans ryg.

Den 50-årige kvinde og hendes 17-årige datter blev i mandags anholdt for dyremishandling. Det samme gjorde datterens 17-årige veninde.

Randy Smith fra politiet i Tammany Parish har udtalt følgende om sagen:

'Jeg er selv hundejer. Og den her sag har virkelig rystet mig. Jeg har svært ved at forstå, hvordan der kan forekomme så voldsomme former for dyremishandling i vores samfund.'

Buddy har taget et postkort i munden med et billede af en anden hund. (Foto: Privatfoto/Facebook)

Her bliver Buddy behandlet af en dyrlæge. (Foto: Privatfoto(Facebook)